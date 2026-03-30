Was lange als Zukunftsvision galt, wird nun überraschend schnell zur Realität. KI-Agenten fungieren als Mittler zwischen Anwendern und Sprachmodellen: Sie übernehmen Steuerungsaufgaben und bewältigen selbst komplexe Prozesse durch einfache Eingaben.



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Das übt eine geradezu magische Faszination aus. Besonders das Open-Source-Projekt OpenClaw des österreichischen Entwicklers Peter Steinberger hat einen Hype ausgelöst, der an die frühen Internetjahre erinnert. Binnen 24 Stunden erhielt es mehr als 20.000 Sterne – die Währung der Anerkennung in der GitHub-Community, auf der die Software veröffentlicht wurde. In mehreren US-Städten wurden Mac-Mini-Computer knapp, weil Tausende Nutzer die kompakten Apple-Rechner als Heimserver für OpenClaw kauften. In Shenzhen, der chinesischen Technikhochburg, stellten sich Menschen an, um sich von IT-Fachkräften bei der Einrichtung von OpenClaw helfen zu lassen. Und Sam Altman, CEO von OpenAI, hat Steinberger mittlerweile für sein Unternehmen verpflichtet – und das Projekt gleich mit übernommen.

Talentierter Mitarbeiter

Wie erklärt sich diese Faszination? KI-Agenten versprechen genau das, was Menschen sich von Technologie immer erhofft haben: einen Assistenten, der vorausdenkt, eigenständig handelt, niemals schläft und keine schlechten Tage kennt. Unternehmen können Kundendienst oder Datenanalyse automatisieren, ohne dafür zusätzliches Personal einzustellen. Die Software erledigt Aufgaben, für die früher ein ganzes Team gebraucht wurde.

Maximilian Scherr, IT-Experte und Partner bei Arthur D. Little, nennt noch einen weiteren Aspekt: „KI-Agenten können Dinge tun, die man vorher nicht erwartet hat. Viele Nutzer berichten begeistert, dass ein Agent plötzlich Aufgaben erledigt, an die sie selbst gar nicht gedacht hatten. Das erinnert an einen besonders talentierten Mitarbeiter, der im Hintergrund Probleme löst und Ergebnisse liefert, die über das hinausgehen, wofür er eigentlich eingestellt wurde.“

Sicherheitsalptraum OpenClaw

Mit der Begeisterung wächst jedoch die Skepsis – gerade auch gegenüber OpenClaw, das agentische KI scheinbar so einfach und elegant nutzbar macht wie kaum ein Tool zuvor. Steinberger selbst betonte immer wieder, bei der Entwicklung auf Vertrauen, statt auf Sicherheit gesetzt zu haben und räumte ein, dass grundlegende Probleme noch gelöst werden müssten. Er stellte klar: „Es gibt kein ‚perfekt sicheres‘ Setup“. Sicherheitsforscher von Cisco, Microsoft, Kaspersky oder Trend Micro haben deshalb ungewöhnlich deutliche Warnungen veröffentlicht. Cisco bezeichnete OpenClaw aus Sicherheitssicht als „absoluten Alptraum“. Microsoft empfahl, das Tool grundsätzlich nicht auf gewöhnlichen Unternehmens- oder Privatrechnern zu betreiben.

Der Grund liegt nicht nur in der kurzen Entwicklungszeit, die sich Steinberger gegönnt hat, sondern auch in der grundsätzlichen Funktionsweise von KI-Agenten. „Der entscheidende Unterschied gegenüber klassischen KI-Tools oder Chatbots ist, dass sie nicht mehr nur analysieren, sondern auch handeln“, erklärt Scherr. „Agentische Systeme können eigenständig Aktionen ausführen – etwa Material bestellen, Termine buchen oder Produktionsparameter verändern. Genau daraus entsteht ihr Nutzen, aber auch das Risiko, vor allem wenn das in Unternehmensumgebungen ohne klare Regeln geschieht.“

KI-Agenten außer Kontrolle

Dass diese Risiken real sind, zeigen erste Zwischenfälle. So verlor die KI-Forscherin Summer Yue von Meta bei einem Selbstversuch mit OpenClaw beinahe den Inhalt ihrer Mailbox. Das Tool sollte die Box aufräumen, startete aber stattdessen eigenständig eine komplette Löschaktion. Yue konnte das im letzten Moment verhindern.

Das Problem beschränkt sich nicht auf OpenClaw. Bei JetBrains, einem Hersteller von Entwickler-Tools, interpretierte ein KI-Agent einen echten Feueralarm als Testlauf und stoppte per Firmenchat die Gebäudeevakuierung. Beim chinesischen Online-Konzern Alibaba begann ein Agent eigenständig Kryptowährungen zu schürfen – was extrem viel Rechenleistung band und die Betriebskosten in lichte Höhen trieb.

Solche Zwischenfälle werfen eine grundsätzliche Frage auf: Wer haftet für das Handeln autonomer Systeme? Die EU-Kommission legte hierzu bereits 2022 die sogenannte AI Liability Directive vor. Nach intensiven Diskussionen wurde der Vorschlag jedoch 2025 vorerst auf Eis gelegt. Auch international gibt es noch keine klare Regelung.