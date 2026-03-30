AI : KI-Agenten in Unternehmen: Wie viel Autonomie ist sinnvoll?

30.03.2026
Lesezeit: ca. 4 Minuten
KI-Agenten gehen über klassische Chatbots hinaus: Sie analysieren Informationen, bereiten Entscheidungen vor und stoßen eigenständig Aktionen an. Das eröffnet neue Effizienzpotenziale, verschärft für Unternehmen aber zugleich die Fragen nach Kontrolle, Verlässlichkeit und Verantwortung.
AI Agenten

KI-Agenten sind Mittler zwischen Anwendern und Sprachmodellen: Sie übernehmen Steuerungsaufgaben und bewältigen selbst komplexe Prozesse durch einfache Eingaben. Aber wie viel Autonomie darf man einer Maschine geben?

- © Dragon Claws - stock.adobe.com

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Erstveröffentlichung
30.03.2026
Letzte Aktualisierung
30.03.2026
Wolfgang Korne