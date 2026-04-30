Künstliche Intelligenz wurde lange als digitales Thema verhandelt. Es ging um Algorithmen, Software, Datenmodelle, technologische Souveränität und den Rückstand Europas gegenüber den USA und China. Doch je stärker KI in Unternehmen, Geschäftsmodelle und den Alltag integriert wird, desto deutlicher tritt ihre materielle Grundlage hervor. Hinter jeder Anwendung stehen Rechenzentren. Hinter Rechenzentren stehen Strombedarf, Netzanschlüsse, Grundstücke, Kühlung, Wasser, Abwärme, Kapital und Genehmigungen.

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Genau diese Verschiebung stand im Zentrum der Veranstaltung „KI, Kilowatt & Kapital“, zu der Arthur D. Little und Baker McKenzie in Wien geladen hatten. Die zentrale Frage des Abends lautete nicht, ob KI kommt. Diese Frage war für die Diskutierenden längst beantwortet. Es ging vielmehr darum, ob Österreich in der Lage ist, die dafür notwendige Infrastruktur rechtzeitig aufzubauen – und ob daraus ein Standortvorteil entstehen kann.