Tipp #3: Frühzeitige Vorbereitung und Planung: Effektive Krisenkommunikation beginnt im Idealfall lange vor dem konkreten Eintreffen der Veränderung. Für Unternehmen ist die strategische Vorbereitung und Planung entscheidend, um im Krisenfall erfolgreich zu agieren. Ein proaktiver Ansatz beinhaltet das frühzeitige Erkennen potenzieller Risiken und das Entwickeln eines umfassenden Kommunikationsplans, der klare Verantwortlichkeiten, Kommunikationskanäle und -abläufe festlegt.



Tipp #4: Transparenz an erster Stelle: Das Gebot der Transparenz mithilfe der richtigen Kommunikation gilt speziell für Zeiten des Umbruchs. Gerüchte breiten sich besonders dann rasch aus, wenn bedeutsame Veränderungen bevorstehen, die Kommunikation jedoch mangelhaft ist. In derartigen Situationen bietet selbst eine Aussage wie: „Wir haben derzeit noch keine Antwort auf diese Frage, aber wir arbeiten intensiv daran, sie so schnell wie möglich zu beantworten“ mehr Orientierung für Betroffene als Schweigen. Klare und verstärkte Kommunikation, die über die üblichen Normen hinausgeht, fördert ein Gefühl von Sicherheit und Vertrauen.



Tipp #5: Niemanden zurücklassen: Insbesondere im Kontext des Homeoffice und der damit einhergehenden eingeschränkten Office-Präsenz oder bei länderüberschreitenden Transformationsprojekten muss die Auswahl der Kommunikationskanäle an die spezifischen Anforderungen der Zielpersonen angepasst werden. Wichtig ist, dass der Zugang zu den Informationen für alle Beteiligten sichergestellt ist.



Fazit



In der dynamischen Geschäftswelt, in der Veränderungen die einzige Konstante sind, stellen Krisen eine unvermeidliche Realität dar. Sie bringen neue Herausforderungen mit sich, die häufig unter hohem Zeitdruck bewältigt werden müssen. Diese Dynamik unterstreicht die Notwendigkeit eines holistischen Kommunikationsansatzes, der die Krisensituation verständlich macht und die unterschiedlichen Interessengruppen mithilfe der für sie geeigneten Kommunikationswege konsequent und konstant einbindet.



Regelmäßiger Informationsaustausch sowie Proaktivität und erhöhte Transparenz sind der Schlüssel, um die Kontrolle über die Situation zu behalten, die Geschäftskontinuität zu gewährleisten sowie den Erfolg der Transformation sicherzustellen.

Autor: Benjamin Bernhard ist Senior Manager bei EY Parthenon und berät Unternehmen in verschiedensten Branchen bei Transformations- und Performance-Projekten in Österreich.



Autorin: Chiara Kleinsasser ist Managerin bei EY People Consulting und ist Expertin für Change Management, Unternehmenskultur und Kommunikation bei unterschiedlichen Transformationsprojekten in Österreich.