Entgegen vielen Prognosen spielen Distressed M&A Transaktionen derzeit noch eine eher untergeordnete Rolle. Doch die aktuellen Herausforderungen – von Energie- und Rohstoffpreisen bis zu Schwierigkeiten in der Lieferkette und der hohen Inflation – könnten an die Substanz so mancher Unternehmen gehen, die sich bisher noch dank der ausbezahlten Wirtschaftshilfen gerettet haben. Viele Unternehmen benötigen jetzt frisches Kapital, um ihre Liquidität zu stärken und Verbindlichkeiten zu bedienen. Sind die klassischen Wege wie Bankkredite oder Umschuldungen ausgeschöpft, dann bietet sich als zusätzliche Möglichkeit noch ein Verkauf von Gesellschaftsvermögen an.



Auf das Timing kommt es an



Prinzipiell gibt es drei zeitliche Abschnitte bei einer Distressed M&A: Vorinsolvenzlich, bei Vorliegen eines Insolvenzgrundes und nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens. Je früher der Deal stattfindet, desto mehr Spielraum haben sowohl Verkäufer als auch Käufer. Käufer versuchen in der Regel den Prozess so rasch wie möglich durchzubringen, um potenzielle Konkurrenten dadurch auszustechen. Aber auch Verkäufer haben ein Interesse, nicht in letzter Sekunde an den erstbesten Bieter verkaufen zu müssen.