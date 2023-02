Die StEP-Up-Akademie führt das Ranking der besten Fortbildungsangebote im Bereich Produktion und Fertigung an. In einer im Auftrag von INDUSTRIEMAGAZIN erstellten Branchenstudie wurden 250 Personalentscheider sowie 250 Teilnehmer von Fortbildungsangeboten zu ihren Erfahrungen mit der Qualität von Inhalt, Vortragenden und der Wissensvermittlung befragt.

Wer sind die besten Anbieter von Fortbildung in Österreich? Alle Sieger und viele interessante Details zum Markt!

Unter den 4 Startern in dieser Kategorie machte die StEP-Up-Akademie wie schon im Vorjahr das Rennen, gefolgt vom Center of Lifelong Learning der FH OÖ. Platz drei erlangte Festo Services.



„Es freut uns sehr, dass wir unseren Titel aus dem vergangenen Jahr verteidigen konnten. Unsere Lehrgänge – z.B. Yellow Belts, Green Belts, Black Belts – sind bereits in vielen Unternehmen geforderte Meilensteine auf den Karrierepfaden ihrer Führungskräfte. In angepasster Form kommt unser Qualifizierungsprogramm auch in den Lehrlingsausbildungen unserer Industriekunden zur Anwendung“, sagt Berndt Jung, Geschäftsführer von StEP-Up.



„Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist sicher die hohe Praxisorientierung. Unsere Trainer sind zwischen 40 und 60 Prozent ihrer Zeit Consultants und Coaches und verbessern gemeinsam mit unseren Kunden die Leistungsfähigkeit ihrer Prozesse. Das hier gewonnene Know-how fließt konsequent in unsere Trainings und Lehrgänge ein. Dem für die Industrie besonders wichtigen Thema „Industrie 4.0 / Digitalisierung“ wird ebenfalls sehr praxisorientiert Raum gegeben. Rund 70 konkrete Erfolgsstorys aus den Bereichen Smart Manufacturing, Smart Logistics, Smart Supply Chain, Smart Maintenance, Smart Quality Assurance & Traceability etc. sind in aufbereiteter Form in unser Qualifizierungsangebot integriert. Um den speziellen Anforderungen unserer Industriekunden – z.B. Teilnehmer von mehreren Unternehmensstandorten – Rechnung zu tragen, kommen neben Präsenztrainings auch Online-Qualifizierungen und E-Learning-Angebote zum Einsatz. Aufgrund unserer engen Kooperation mit Hochschulen entsprechen unsere Trainingsinhalte stets dem Stand der Technik.“