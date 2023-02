INDUSTRIEMAGAZIN: Herr Dietachmayr, die Landtechnik gilt als mutiger Vorreiter bei der digitalen Transformation. Welche Relevanz haben neuartige Erlösmodelle wie Pay per use oder Transkription-Abodienste heute bei Pöttinger?



Gregor Dietachmayr: Eine hohe. Derartige Lösungen beeinflussen unsere zukünftige Maschinenbaustrategie insofern, als wir dadurch die Effizienz der Maschinen in der Erntekette - vom landwirtschaftlichen Betrieb bis zum Lohnunternehmen - durch die Vernetzung steigern. Höhere Effizienz wird bei der Produktion von hochwertigen Nahrungsmitteln immer wichtiger. Es gilt immer mehr Menschen zu ernähren und bestimmte Ressourcen wie der Boden sind nicht vermehrbar. Deshalb braucht es herstellerübergreifend eine einheitliche Datenstruktur. Wir arbeiten eng mit Anbietern von Agrarsoftware-Lösungen wie etwa agrirouter oder auch App-Lösungen wie Next Machine Management zusammen. Das Ziel kann nur lauten, dass alle Maschinen untereinander kommunizieren können.



Wie fügen sich solche Lösungen in Ihre vorhandenen Systematiken ein?



Dietachmayr: Ankerpunkt der Added Value-Strategie - und auch verbindendes Element zu unseren Maschinen - ist die Telemetrieeinheit Pöttinger Connect. Die Kommunikation und Steuerung der Maschinen ermöglicht ein besseres Arbeitsergebnis. Für viel Potenzial bei der Steigerung von Effizienz in der Zukunft sind unsere Applikationen wie etwa Harvest Assist für Grünlandgeräte gut. Wir verfolgen bei alledem eine integrierte Strategie. Die reicht bis zu unserer Endkundschaft.