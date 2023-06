Die Rufe nach einem fairen Wettbewerb, mehr Steuergerechtigkeit und Transparenz werden immer lauter. Vor allem den multinationalen „Riesen“ wird vorgeworfen ihre Gewinne in Niedrigsteuerländer zu verschieben, jedoch sind Bemühungen die Steuerquoten international anzugleichen bisher gescheitert. So beträgt bspw. die Körperschaftsteuer in Australien 30 Prozent, in der Schweiz gerade mal 8,5 Prozent, wobei die effektiven Steuersätze davon abweichen.



Die OECD und die EU haben ein globales Mindestbesteuerungsregime („BEPS 2.0 Pillar 2“) vorgeschlagen, das breite politische Zustimmung erhalten hat. Die EU-Richtlinie ist von den Mitgliedsstaaten im Jahr 2023 national umzusetzen. Auch international tätige Industrieunternehmen in Österreich müssen sich mit dem komplexen Regelwerk auseinandersetzen und Unternehmensprozesse anpassen, um auf die massiven Herausforderungen vorbereitet zu sein.



Wer ist ab wann betroffen?



Die neuen Regelungen sind für Unternehmensgruppen mit einem konsolidierten Jahresumsatz von mindestens 750 Mio. Euro (also alle Unternehmen, die vom Country-by-Country-Reporting (CbCR) betroffen sind) anwendbar. Dabei sind österreichische Konzerne ebenso betroffen wie österreichische Geschäftseinheiten ausländischer Konzerne. Viele Staaten sind noch in der Umsetzung und es gibt noch kaum Gesetzesentwürfe, dennoch treten die Regeln bereits im Jahr 2024 in Kraft.



Worum geht es genau?



Die sogenannten GloBE-Regeln (Global Anti-Base Erosion) sollen eine effektive Mindestbesteuerung von 15 Prozent in jedem Land, in dem eine Unternehmensgruppe tätig ist, sicherstellen. Die effektive Steuerbelastung ergibt sich dabei aus Division der Steuern durch das Einkommen, wobei das komplexe Regelwerk eigene Regelungen zur Ermittlung des Einkommens und der Steuern basierend auf Konzernrechnungslegungsdaten vorsieht. Wird die Schwelle der effektiven Besteuerung von 15 Prozent in einem Land unterschritten, wird in Höhe der Differenz eine Ergänzungssteuer erhoben.



Eine Ergänzungssteuer für ein Niedrigsteuerland in dem der Konzern tätig ist, wäre grundsätzlich von der obersten Muttergesellschaft abzuführen. Alternativ können Länder von einem Wahlrecht Gebrauch machen und diese Steuer als nationale Ergänzungssteuer selbst erheben. In einigen Ländern gibt es bereits Gesetzesentwürfe und viele davon haben sich auch für eine nationale Ergänzungssteuer entschieden (bspw. Schweiz, Deutschland, Niederlande). Es ist davon auszugehen, dass auch Österreich eine nationale Ergänzungssteuer einführen wird., denn auch wenn Österreich tendenziell als Hochsteuerland gilt, ist nicht ausgeschlossen, dass es in manchen Fällen zu einer effektiven Steuerbelastung von unter 15 Prozent kommt. Aufgrund der Komplexität und des Aufwands für Unternehmen sind für einen Übergangszeitraum von drei Jahren „CbCR Safe Harbour Regeln“ mit vereinfachten Berechnungen vorgesehen.