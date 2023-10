Europa büßt weiter an Souveränität ein...



Katzmair: Die fast vollständige Abhängigkeit Europas bei fossilen Inputs von externen Playern ist ja nicht zu leugnen. Ebensowenig die Abhängigkeit beim Sourcing. Wir haben keine wesentlichen Minenaktivitäten innerhalb der EU, alles wird importiert. Nicht die beste Ausgangslage für die Transition der Energiesysteme.



Was können Unternehmen optimistischerweise tun?



Katzmair: Österreichs Unternehmen waren nie Frontrunner. Stattdessen haben sie Kreativität an den Tag gelegt. Darin, neues sehr schnell zu implementieren und eigenständig zu formen. Vergleichbar mit einem gut gemachten Coversong.



Was macht Manager anpassungsfähiger als andere?



Katzmair: Führungspersönlichkeiten, deren Unternehmen schon bisher im Kreuzfeuer dieser Wirklichkeiten operierten und hohe systemische Risiken tragen, weisen einen höheren Grad an Anpassungsfähigkeit auf.



Was braucht es dazu in der Organisation?



Katzmair: Wichtig: Es muss aus einer sehr guten Teamkultur heraus passieren. Nur so lassen sich ingenieursgetrieben einmalige Lösungen entwickeln. Das setzt voraus, effizient zu sein. Wer in der Mitte der Wertschöpfungskette im Commodity-Business ohne Monopolstellung agiert, kann nicht anders, als extrem effizient zu sein.



Wo sind Leader noch gefordert?



Katzmair: Leadership heißt dreierlei: Man ist fähig, die Komplexität der Wirklichkeit auf ihre Essenz zu reduzieren und Landkarten der Wirklichkeiten zu zeichnen. Zweitens braucht es die Fähigkeit, dieses Lagebild mit Stakeholdern und dem Team zu teilen und ein gemeinsames Bewusstsein - realistische Ambitionen - zu entwickeln. Und drittens muss man es tatsächlich auf den Boden bringen.



Teures Kapital und teure Energie: Kommt jetzt die Konsolidierungswelle?



Katzmair: Viele stehen vor dem Dilemma, sich zu konsolidieren. Begleitet vom Fachkräftemangel werden die Kosten auf der Personalseite jedoch teils innovativ durch KI substituiert werden können. Erforderlich wird eine höhere Form von Agilität. Die wird nur erreicht, wenn in den Zusammenhalt investiert wird. Es braucht die Erkenntnis, zusammen auf einer brennenden Plattform festzusitzen. Dort bleibt gar nichts anderes übrig, als sich zu koordinieren und zu kooperieren.