Im Industriegeschäft - also ohne die Finanzdienstleistungen gerechnet - baute Daimler Truck die bereinigte operative Marge um einen halben Prozentpunkt auf 9,3 Prozent aus. Analysten hatten mit einem geringeren Anstieg gerechnet. Im lukrativen Markt Nordamerika und in der Bussparte lief es besser. Das Konzernergebnis kletterte von 795 Mio. Euro ein Jahr zuvor auf 847 Mio. Euro.

CEO Martin Daum. "Wir hatten einen positiven Start in das Jahr 2024 mit robuster Profitabilität trotz geringeren Absatzvolumens. Unsere Ergebnisse für das erste Quartal zeigen deutlich: Während sich die Märkte wieder normalisieren, liefert unser Unternehmen stabile Ergebnisse bei EBIT und Umsatzrendite. Wir sind bei unseren Finanzzielen für das Gesamtjahr im Plan, spüren aber zunehmend mehr Gegenwind in Europa. Unser globales Team ist fokussiert, entschlossen und zuversichtlich unsere Ziele für 2024 zu erreichen", so der Manager.

Seit geraumer Zeit schon gehen die Neuaufträge bei den Schwaben zurück, unter anderem weil die starken Bestellungen aus und nach der Covid-Pandemie abebben. Im ersten Quartal sanken die Auftragseingänge im Konzern um 14 Prozent auf 105.807 Fahrzeuge. Der Absatz verringerte sich um 13 Prozent auf 108.911 Fahrzeuge.