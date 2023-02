Wesentlicher Schritt dabei war die Gründung des Predictive Analytics Competence Center (PACC) 2016, das die Vielzahl an Datenquellen mittels einer auf Basis des Maschine Learnings arbeitenden Künstlichen Intelligenz miteinander verknüpft, potentielle Betrugsszenarien und Echtzeit-Risikobewertungen ableitet sowie Fälle für Betriebsprüfungen auswählt. Mittlerweile sind im PACC rund 40 Mitarbeiter:innen in ganz Österreich tätig. Erfolgreich, wie die aktuelle Aussendung des BMF zeigt. Allein im Jahr 2021 konnten durch das PACC 5.000 Risikofälle identifizieren werden, in denen in weiterer Folge eine steuerliche Betriebsprüfung oder Zoll-Betriebsprüfung erfolgte.



Obwohl die Steuermoral in Österreich laut Auskunft des BMF sehr hoch ist, ist die fortlaufende Digitalisierung der Finanzverwaltung zu begrüßen. Schließlich können durch die mittlerweile im BMF zur Anwendung gelangenden automatisationsunterstützten und digitalisierten Verfahren ungleich mehr Steuerdatensätze überprüft werden, und kann dies für noch mehr Steuergerechtigkeit sorgen.



Mag. Matthias Fuckik, LL.M. ist Rechtsanwalt bei PHH Rechtsanwälte und Experte für Gesellschafts- und Steuerrecht.