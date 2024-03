Automatisierung und künstliche Intelligenz (KI) verändern unsere Arbeitswelt in einem ungeahnten Tempo – und damit auch die Führung in Unternehmen. Auch wenn laut aktuellen Studienergebnissen mehr als die Hälfte der österreichischen Industrieunternehmen noch keine konkreten KI-Projekte in Planung haben, wird KI bereits erfolgreich zur Prozessoptimierung und Qualitätssicherung in der Produktion und Logistik genutzt. Auch der digitale Zwilling ist längst in der industriellen Realität angekommen.

Dennoch ist der Faktor Mensch noch immer erfolgsentscheidend. Je mehr Flexibilität in Produktionsprozessen gefragt ist, desto wichtiger ist der Einsatz menschlicher Intelligenz, um kreative und innovative Lösungen zu finden. Somit ist der Mensch auch aus der zukünftigen Arbeitswelt nicht wegzudenken.

Wird KI menschliche Führungskräfte ersetzen?

Wohl nicht, solange Menschen in Arbeitsprozessen benötigt werden. Denn Menschen brauchen Verbindung und Zugehörigkeit – Menschen brauchen Menschen. Allerdings wird sich die Art der Führung verändern. Die technologischen Veränderungen – gepaart mit den neuen Anforderungen von Kunden und Mitarbeitenden – bedingen eine Veränderung im Leadership – weg von transaktionaler Führung, die durch Hierarchie und Abhängigkeit limitiert ist: Lohn gegen Leistung, Belohnen und Bestrafen von Verhalten.

In Umbrüchen und Zeiten der Unsicherheit ist die intrinsische Motivation, die sich durch großes Engagement, hohe Loyalität und eine sich daraus ergebende stärkere Leistungsbereitschaft der Mitarbeitenden zeigt, unabdingbar. Transformationale Führung ist das nicht mehr ganz so neue Zauberwort, das mit Gen Z und ihrer Suche nach dem Sinn nun doch in den Führungsetagen angekommen ist.

Was bedeutet transformationales Führen?

Führen durch Vorbild, Werte und Vertrauen, Vision und Inspiration, individuelle Betreuung der Mitarbeitenden, Kooperation und Teamspirit, Ermutigung zu Kreativität und Innovation gepaart mit einer entsprechenden Fehlerkultur, die Scheitern erlaubt und Lernen in den Vordergrund stellt. DAS sind die neuen Anforderungen an die Leaders for tomorrow.



Autorin: Martina Tik, Senior Consultant Industrial & Construction, Talentor Austria – Executive Search