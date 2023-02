Liebe Leserin, lieber Leser!

Selbst die Umweltsünden der 70er wurden erfolgreich bewältigt. Warum sollte es beim Kampf gegen den Klimawandel anders sein?

Jenen Optimismus, den FACC-CEO Robert Machtlinger kürzlich im Interview mit INDUSTRIEMAGAZIN an den Tag legte, macht sich diese Ausgabe von KONTEXT zu eigen. Mit Hochdruck schraubt die produzierende Wirtschaft am Ziel einer klimaneutralen Energieversorgung. Wie sie das anstellt, lesen Sie in unserer mittlerweile sechsten Ausgabe unseres brandneuen Magazins, das vier Mal jährlich monothematisch zu ausgesuchten Themen aus der Welt der produzierenden Industrie erscheint.

So haben wir recherchiert, dass Unternehmen bei der Transformation von einem linearen Wirtschaftsmodell hin zu einer echten Kreislaufwirtschaft schon erstaunliche Etappenziele erreicht haben – und das, obwohl die Energiekosten in großen Teilen der industriellen Güterproduktion bislang in keiner Relation zum erzielten Umsatz stehen.

Wie grüne Technologie den verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen bei der betrieblichen Ressourcen- und Energieeffizienz unterstützt, lesen Sie ebenfalls in dieser Ausgabe. Die neuen europäischen Vorgaben zur Ressourceneffizienz bieten neue Blickwinkel in Unternehmen – und der Spezies Nachhaltigkeitsmanager mehr Raum zur Entfaltung denn je. Mehr über die Ökos der Industrie erfahren Sie hier.

Viel Vergnügen mit der vorliegenden Ausgabe von KONTEXT!