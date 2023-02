Im zweiten Quartal dieses Jahres gab es 1.284 Unternehmensinsolvenzen. Das sind um 123 % mehr als zwischen April und Juni des Vorjahres, als es nur 577 Insolvenzen gab.

Damit wurden im gleichen Zeitraum 2019, also vor der Corona-Krise, etwa genauso viele Insolvenzen verzeichnet. Mit 2.333 Insolvenzen für das gesamte erste Halbjahr gilt dies auch für diesen Zeitraum, berichtete die Statistik Austria. Außerdem wurden weniger neue Unternehmen registriert.

"Nach der Trendumkehr Ende 2021 haben sich die Insolvenzen mittlerweile wieder auf das Corona-Vorkrisenniveau eingependelt", so Behördenchef Tobias Thomas in einer Aussendung. Mehrfache Hilfsmaßnahmen und Aussetzung der Antragspflichten haben die Zahl der Insolvenzen in der Zeit von Lockdowns und anderen pandemiebedingten Einschränkungen deutlich reduziert.

Analysen von Insolvenzrechtsexperten zeigen keinen übermäßigen Nachholeffekt und der Rückstand wird langsam und stetig abgebaut. Insgesamt sollte es auf dem Niveau von 2018 und 2019 stabil bleiben, als die Insolvenzen auf einem recht niedrigen Niveau waren. Natürlich ist die Situation aufgrund vieler Krisen – Ukrainekrieg, Inflation, Lieferkettenprobleme – instabil und unberechenbar.