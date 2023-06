Vertriebsteams sollten sich jedenfalls bewusstwerden, dass die Zeiten von Excel-Datensilos und E-Mails längst vorbei sind. Vielmehr kommt es in der Preisgestaltung zukünftig auf eine reibungslose und durchgängige Tool-Integration der Preisgestaltung-Prozesse an, bei der alle Verantwortlichen transparenten Zugriff auf die aktuelle Datenlage haben und Änderungen beim Input direkten Einfluss auf die Preispolitik haben. End-to-end Integration bedeutet, ein Pricing-Tool einzusetzen, welches beispielsweise direkt in das CRM eingebettet ist und zusätzlich über eine Schnittstelle zum ERP verfügt, um auch dort alle relevanten Daten für die Preisgestaltung direkt einpflegen zu können.



Um ein datenbasiert unterstützte Preisgestaltung etablieren zu können, müssen sowohl die Prozesse der Preispolitik (z. B. welche Daten/ Variablen werden wie erhoben bzw. weitergegeben) als auch die Rollen und Verantwortlichkeiten genau definiert und entsprechend umgesetzt werden. Nur so kann eine erfolgreiche Implementierung von dynamischer Preispolitik sichergestellt werden.