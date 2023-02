Liebe Leserin, lieber Leser!



Warum tummelt sich Alpla-CEO Philipp Lehner im Jugendnetzwerk TikTok? Weshalb schart Bauunternehmer Hubert Rhomberg Follower um Follower auf LinkedIn um sich? Und warum tun es ihnen viele Spitzenmanager gleich? Für unsere Coverstory hat die Social Media Monitoring Agentur BuzzValue die Aktivitäten der 1.100 wichtigsten Führungskräfte Österreichs auf LinkedIn analysiert. Ein Fazit der Studie, deren Ergebnisse IM-Autorin Daniela Hamberger zusammengefasst hat: Eine überzeugende Agenda, ein patentes Netzwerk sowie größtmögliche Authentizität von Führungskräften werden für Unternehmen zur Hartwährung in der Kommunikationspolitik. Was wir von erfolgreichen Managern auf LinkedIN lernen können, lesen Sie online oder im Epaper ab Seite 20.



An Geschäftsmodellen, die selbst CEO Axel Kühner für ziemlich verrückt hält, schraubt der Kunststoffkonzern Greiner. In der Mitte August gegründeten Greiner Zeroplast GmbH werden biogene Werkstoffe entwickelt, die das erölbasierte Kerngeschäft der Oberösterreicher kreativ hintertreiben sollen. Doch Greiner ist damit keine Ausnahme, wie Sie in der Story von IM-Autor Daniel Pohselt lesen: Digitale und geopolitische Umbrüche erhöhen den Einsatz für Unternehmen, jetzt neue Erlösquellen zu erschließen. Warum das ausgerechnet in Startup-Atmosphäre gelingen soll, lesen Sie online oder im Epaper ab Seite 36.



Fünf ziemlich außergewöhnliche Produktionen - die von Europlast, Hilti, Koenig & Bauer (AT), NBG Fiber sowie Siemens Mobility - haben es Ende August in das Finale von Europas härtestem Produktionswettbewerb Fabrik2022 geschafft. Zum bereits zwölften Mal wird die wohl renommierteste Auszeichnung für Produktionsunternehmen vergeben, wieder liegt die Latte hoch: Nur wer vom Fabrikstor bis zum Warenausgang am Produktivitätsmaximum schrammt, hat am Ende das Zeug zum Gesamtsieger (Kür am 22. September in Gmünd). Was die fünf Finalisten in Sachen Ressourcennutzung und Klimaeffizienz auszeichnet, lesen Sie schon jetzt in unserem FOKUS ENERGIE UND NACHHALTIGKEIT ab Seite 50.



Weiters erfahren Sie hier, warum die Ausgestaltung des Digitalen Produktpasses, dem die EU-Kommission gerade ihren finalen Schliff verleiht, nicht restlos überzeugt: Eine gute Idee, nämlich jene, Informationen zur Nachhaltigkeit von Erzeugnissen bis zum Verwerter zirkulieren zu lassen, könnte durch überbordende Bürokratie zunichte gemacht werden. Alle Details ab Seite 58.



Ans Herz legen wollen wir Ihnen schließlich die Lektüre unseres prallvollen, im Innenteil eingehefteten Logistik-Sonderhefts ROLL ON. Nicht weniger als 46 von 55 Unternehmen der Logistik verbuchten zuletzt Umsatzsteigerungen - zum Teil erhebliche, fand IM-Autorin und DISPO-Chefredakteurin Michaela Holy-Zwickelstorfer im Ranking der umsatzstärksten Logistiker Österreichs heraus. In ihrer Story lesen Sie, was die Branche im Nachfrageboom auf Achse hält.



Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen mit der aktuellen Ausgabe!