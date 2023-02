Der Mann, der im Juni unser Cover ziert, ist wohl Österreichs letzter Textilfabrikant: Sage und schreibe 72 blutsverwandte Mitgesellschafter mischen in Österreichs letzter großer Textildynastie Getzner, deren Holding-Geschäfte Markus Comploj managt, mit. IM-Autor Daniel Pohselt sprach mit dem 44-jährigen über ein Unternehmen, das so manche Krise bis hin zur wohl einschneidendsten - der Textilkrise der Neunziger - meisterte. Wie Comploj, der 2020 als Quereinsteiger ins Unternehmen fand und eigentlich niemals ernsthaft eine Karriere im Familienunternehmen in Erwägung zog, sein Amt anlegt? Das spannende Porträt des „Verbinders“ Markus Comploj lesen Sie ab Seite 16.



Mehr Zukunftsoptimismus - trotz labiler Weltlage - fordert der Industrielle Jochen Pildner Steinburg von Wirtschaftstreibenden. Für den Holding-Chef und Eigentümer der Grazer Armaturenwerkgruppe GAW, der die Führung mittlerweile an Tochter Nina Pildner-Steinburg und Wolfgang Senner übergeben hat, sei der Zustand der Welt kein allzu überraschender, sagt er im Interview. Warum der 47er-Jahrgang nicht daran zweifelt, dass die europäische Krise gemeistert wird, lesen Sie ab Seite 8.



Über die Grenzen hybrider Kriegsführung sprachen wir mit Erwin Hameseder, Obmann der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien und Generalmajor sowie Milizbeauftragter des Österreichischen Bundesheers. Warum er das, was er in der Ukraine sieht, so ähnlich auch schon vor 40 Jahren selbst als Offizier gelernt hat, lesen Sie im Interview ab Seite 32.



Was leisten Beratungsunternehmen? Wie schon im Vorjahr hat das Meinungsforschungsinstitut brandscore.at im Auftrag des INDUSTRIEMAGAZIN den heimischen Consultingmarkt in all seinen Facetten kartographiert und unter 250 Führungskräften der Industrie und weiteren 750 Entscheidungsträgern aller Branchen danach gefragt, wie sie die Qualität von Beratungshäusern beurteilen. Ein Fazit: Es gibt sie, die Topberater, die alles richtig machen. Wer in den 15 abgefragten Kategorien von Finanzierung bis Restrukturierung das Rennen macht, lesen Sie in der Analyse von IM-Autor Piotr Dobrowolski ab Seite 24.



Autonomie in der Produktion wird in Zeiten fragiler Lieferketten zum Überlebensprinzip. Folglich fiel es IM-Autorin Julia Weinzettl bei ihrer Recherche leicht, eine Reihe hochkarätiger Unternehmen ausfindig zu machen, die jetzt nicht zu knapp in Automatisierungstechnik investieren. So ist es dem Maschinenbauer Kostwein gelungen, mit Prozessexzellenz und der Begleitung durch den richtigen Automatisierungsansatz die produktiven Stunden um ein Fünftel zu steigern. Einen Überblick über die Top-Projekte Österreichs lesen Sie in unserem FOKUS Automatisierung ab Seite 58.



Besonders ans Herz legen wollen wir Ihnen die Lektüre unseres beigelegten Sonderhefts GREEN IDEAS. Darin lesen Sie, wie die Brau Union Österreich bis 2040 eine Co2-neutrale Prozesskette auf die Beine stellen will und welche grünen Kostenbremsen in Fertigungsprozessen der Industrie schon heute Anwendung finden. Für unseren großen E-Leasing-Vergleich holten wir wiederum Angebote von 13 Anbietern ein und staunten nicht schlecht: Zwischen den Bestbietern und den schlechtesten Offerten liegen Welten.



Wir wünschen Ihnen viel Lesevergnügen mit der vorliegenden Ausgabe!