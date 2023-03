Herbert M. hat eine ruhige Schicht vor sich, alles läuft wie gewohnt und nach Plan. Gegen 20 Uhr holt er einen USB-Stick aus seiner Tasche, den er von zuhause mitgebracht hat – auf ihm ist der neueste Kinofilm gespeichert. Eingesteckt, Kopfhörer rein, los geht’s. Plötzlich stürzt der Linien-PC ab und die Maschinen stoppen. Herbert wundert sich und startet den PC sowie die Produktionsmaschine neu. Alles läuft wieder, den Film schaut er aber doch lieber zuhause zu Ende. Dem Schichtleiter erzählt er lieber nichts von dem Zwischenfall.



Stunden später übernimmt Susanne T. pünktlich ihre Schicht. Die Maschinen laufen zu Beginn reibungslos – doch auch während ihrer Schicht schaltet sich der Linien-PC plötzlich ab, die Produktion steht erneut. Sie ruft den Schichtleiter an. Auch mit gemeinsamer Kraft können die Maschinen nicht neu gestartet werden. Mittlerweile ist es 3:00 Uhr nachts und alle zwölf Produktionsanlagen im Werk stehen still. Der Schichtleiter kann das Problem nicht lösen und bereitet den Bericht für den Werkstattleiter vor. Um 6:30 Uhr wird eine Krisenbesprechung abgehalten, die Ursachensuche verläuft weiter ergebnislos. Nun wird auch die IT via E-Mail informiert. Um 8:30 Uhr meldet sich die IT-Leiterin und die Analyse des Vorfalls durch Fachleute beginnt. Eine Cyberattacke wird als Ursache vermutet.



Unsere Geschichte ist kein Einzelfall und ereignet sich so oder so ähnlich mehrfach rund um die Welt in unterschiedlichen Unternehmen aller Größen. Nicht selten vergehen zwei Wochen, bis die Produktion wieder ordnungsgemäß aufgenommen werden kann. In einer immer weiter zunehmenden Vernetzung von Produktionsmaschinen und Supportsystemen kann trotz vorhandener Redundanzen der Ausfall einzelner Glieder in einer Kette große und kaskadierende Auswirkungen haben. Einen guten Überblick über komplexe Systeme zu behalten und sie zu verwalten, ist in der Praxis längst nicht mehr so einfach, wie das viele glauben (oder gerne hätten). Eine Krisensituation ist heute oft schwieriger zu bewältigen. Dennoch wird eine Verbesserung der Situation oftmals als eine erfolgreich überwundene Krise angesehen. Dem ist leider nicht so, denn es zeigt sich, dass nach dem ersten „Aufräumen“ neue Komplikationen auftreten oder die „Alten“ wiederkehren.



Kann uns das auch passieren?



Das Verständnis über die Wichtigkeit der Operational Technology (OT) Umgebung – also die Informationstechnologie und allen damit verbundenen Geräte & Systeme in der Produktionsumgebung – ist mittlerweile bis zu Cyberkriminellen durchgedrungen. OT steht daher gezielt im Fokus von Cyberattacken. Neben Produktionsausfällen mit direkt einhergehendem finanziellem Ausfall, Reputationsschäden und Offenlegung streng vertraulicher Informationen gehen Angreifer auch den Weg der Erpressung mittel sogenannter Ransomware, bei der Dateien verschlüsselt und erst gegen Lösegeldzahlung wieder freigegeben werden. Für Unternehmen kann das langwierige Schäden bis hin zur Geschäftsaufgabe bedeuten.



Hacker oder Hackergruppierungen haben äußerst unterschiedliche Motive, die sich von politischen oder finanziellen Gründen auch randomisiert darstellen. Einige Presseberichte aus der Vergangenheit zeigten, dass die Angriffe lediglich ausgeführt wurden „weil es einfach möglich war“. Der Einsatz von „Wiper Malware“ ist darauf ausgerichtet, Daten unwiederbringlich zu löschen und Systeme zu beschädigen. Diese Angriffe haben keinen wirtschaftlichen Hintergrund und somit werden potenzielle Ziele auch nicht nach Wirtschaftlichkeit, sondern nach politischer Ideologie gewählt. Man kann sich heutzutage nicht mehr damit rausreden, „eh nicht“ im Interesse bzw. im Fokus zu stehen, denn es kann jeden treffen, der in irgendeiner Art und Weise mit dem Netz verbunden ist.