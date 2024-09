"Ein beträchtlicher Teil der Führungskräfte befürchtet weiterhin, dass die Arbeitszeit im Homeoffice für private Zwecke genutzt wird", so Bettina Kubicek, Professorin für Arbeits- und Organisationspsychologie an der Universität Graz. "Obwohl es solche Fälle geben mag, zeigen Studien, dass diese Bedenken weitgehend unbegründet sind." Dabei bewerten 44 Prozent der Führungskräfte die Auswirkungen des Homeoffice auf Produktivität und Leistung positiv, und 47 Prozent erkennen keinen Unterschied im Vergleich zur Arbeit im Büro. Aufseiten der Mitarbeitenden geben 76 Prozent an, im Homeoffice produktiver und leistungsfähiger zu sein.

>>> Neue Studie zeigt: Flexible Arbeitsformen steigern Jobvermittlung und Produktivität

Alternative Modelle wie Workation oder die 4-Tage-Woche stoßen bei den Unternehmen ebenfalls auf Zurückhaltung. Etwa 50 Prozent der Beschäftigten dürfen nicht von einem anderen Land aus arbeiten, und nur 5 Prozent der Firmen setzen sich aktiv mit der 4-Tage-Woche auseinander – trotz der Tatsache, dass 45 Prozent der Bewerber wachsende Erwartungen an dieses Modell haben. Christian Korunka, Professor für Arbeits- und Organisationspsychologie an der Universität Wien, betont: "Unternehmen können es sich nicht leisten, die Bedürfnisse ihrer Mitarbeitenden hinsichtlich flexibler Arbeitsmodelle zu ignorieren. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, sollten innovative Arbeitsmodelle Vorrang haben."