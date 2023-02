Verfügbar sind modernste Aus- und Rückgabeautomaten wie etwa Spiralautomat, Karusselautomat, Schließfachautomat (mit Wiegezellenfunktion) und Werkzeugausgabeautomat. DEXIS Steyr-Werner bietet somit eine weitere effiziente Bewirtschaftungslösung für die Beschaffung seines Sortiments an technischen Produkten. Die Automatenysteme sind beliebig erweiter- und kombinierbar. Mehrere Automaten im Werk sind miteinander verbunden und werden zentral verwaltet.



Lagerstandsanzeigen und sämtliche Entnahmen können per Online Tool jederzeit eingesehen, ausgewertet und exportiert werden; auf Wunsch auch direkt in das eigene ERP. Zusätzlich können Entnahmeberechtigungen bis auf Mitarbeiterebene konfiguriert werden. Ware wird ganz einfach per Klick nachbestellt.



Die Vorteile auf einen Blick:



+ 24/7 verfügbar: Verbrauchsmaterialien, Arbeitsschutz und Werkzeug



+ Einfache Anwendung: identifizieren und entnehmen



+ Profitabel: Via Online Tools Echtzeit-Bestandsübersicht, Nachbestellung per Klick und Verbrauchsstatistiken