INDUSTRIEMAGAZIN: Herr Punzenberger, wie bekommen Unternehmen Bestandsgebäude klimafit?



Robert Punzenberger: Bei der Entwicklung unserer Konzepte zur Verbesserung der Gebäude-Klimawirkung konzentrieren wir uns auf drei Handlungsfelder: In erster Linie geht es darum, die Energieeffizienz am Standort zu steigern. In einem zweiten Schritt analysieren wir, welche erneuerbaren Energiequellen vor Ort zur Verfügung stehen und wie diese bestmöglich genutzt sowie gespeichert werden können. Das heißt, hier steht die Investition in Anlagen erneuerbarer Energien im Fokus. Wird damit noch nicht der gesamte Energiebedarf gedeckt, so ist zu überlegen, aus welchen Quellen erneuerbare Energien zugekauft werden können.



Wie geht man genau vor?



Punzenberger: Wir starten immer mit einer umfassenden Datenerhebung mittels Pläne, Bescheide, Messdaten oder Energierechnungen. Bei einer Begehung vor Ort vervollständigen wir unser Bild und ergänzen es beispielsweise durch Vermessung des Bestands, bautechnische Untersuchungen oder Messungen an wichtigen haustechnischen Systemen. Das bildet die Grundlage für eine umfassende Analyse des Gebäudes. Darauf aufbauend entwickeln wir – basierend auf Zahlen, Daten und Fakten – Konzepte, um das Gebäude fit für die Zukunft zu machen: Energie, Klimawirkung, Nutzung und natürlich die Anforderungen aus der Produktion spielen eine wichtige Rolle. Die Konzepte werden anschließend – entweder auf einmal oder in gering invasiven Schritten – umgesetzt.



Nutzen Unternehmen bereits in wachsendem Ausmaß die Möglichkeiten zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit und Energieeffizienz von Gebäuden?



Punzenberger: Glücklicherweise sind wir mit unserem Ansatz der integralen Planung im Bestand (Architektur+HKLS+Elektro+Produktion+Logistik) schon seit langem erfolgreich. Die Zielsetzung hat sich jedoch im Laufe der Jahre leicht gewandelt: Standen vor einigen Jahren noch die Kosten fast ausschließlich im Mittelpunkt, werden nun auch Dimensionen wie Klimawirkung, nachhaltige und produktive Arbeits- und Lebenswelten für die Mitarbeiterinnen oder Diversifizierung und Flexibilisierung der Energieträger nicht nur mitgedacht, sondern auch in den Investitionsentscheidungen berücksichtigt.