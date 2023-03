Epoona ist ein industrieller und strategischer Investor, bestehend aus ehemaligen Industriemanagern. Er bietet insbesondere Smart Money für Wachstum, Nachfolge und Scaling Up. Epoona engagiert sich operativ in den Beteiligungsunternehmen und begleitet die strategische Ausrichtung. Die Gruppe hat es sich zum Ziel gesetzt eine Technologiegruppe aufzubauen und verfolgt eine langfristige Halte- und Dividendenpolitik.



Die Gründer:

Lothar Stadler, 46, war als globaler Vertriebsleiter bei Plasser & Theurer für kulturübergreifende Teams verantwortlich. Er bringt 20 Jahre Erfahrung in der Geschäftsentwicklung von High-Tech-Produkten mit und begleitet technologieorientierte Kunden weltweit durch Innovations- und Transformationsprogramme. Lothar lebt mit seiner Frau und seinen beiden Kindern in Wien, liebt Outdooraktivitäten und klassische Musik.



Werner Töpfl, 47, ist studierter Betriebswirt, verheiratet, hat zwei Kinder, ist passionierter Rad- und Skifahrer und verfügt über 20 Jahre Industrieerfahrung als CFO/COO und Co-CEO in diversen Industrien, von Möbel über Verbrennungsanlagen bis hin zum Großanlagenbau. Er begleitete die Transformation und das Wachstum der TGW Logistics Group. Nach drei Jahren in der Unternehmenssanierung bei Dr. Grossnigg bringt er nun sein Wissen und seine Erfahrung in Beteiligungsunternehmen von Epoona ein.