Von den 2.300 Paketaufgabe und -annahmestellen sind rund 2.000 klassische Paketshops, die sich auf ganz Österreich verteilen. Sie befinden sich u. a. in Apotheken, Drogerien, Tankstellen, Trafiken, Blumen- und Weinhandlungen oder Handyshops, aber auch bei BILLA, BILLA Plus, A1-Tankstellen, bei Pagro oder NDK. Jüngster DPD-Paketshop-Partner sind die Adler Modemärkte. Überall dort können Pakete abgeholt, aber auch aufgegeben sowie systemgeprüfte DPD-Versandkartons gekauft werden. Rainer Schwarz betont: „85 Prozent der Paketshops haben nach 18 Uhr geöffnet, viele auch am Wochenende. Zudem sind sie für 95 Prozent der Bevölkerung innerhalb von 15 Minuten zu erreichen. Seinen Paketshop oder seine Paketstation in der Nähe findet man einfach und schnell auf unserem `Shopfinder` auf unserer Website dpd.at oder in der myDPD-App.“