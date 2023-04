„Die SMART Automation in Linz ist besonders, weil diese Messe das who is who der industriellen Automatisierung in Österreich zusammenbringt. Wir stellen selber aus, nutzen die Messe um uns ein gutes Bild als Automatisierungsgesamtlösungsanbieter des heimischen Marktes zu machen– und das ein Steinwurf von der KEBA Zentrale entfernt.“



Martin Schwarz, CSO KEBA Industrial Automation GmbH