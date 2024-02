„Doch es geht nicht nur um Hardware. Die Verhaltensanalyse-Labors stellen provokante Fragen – wie beispielsweise die Interpretation der Kaufbereitschaft durch Gesichtsausdrücke – und liefern praktische Antworten“, ergänzt Dekan Losbichler. Der Bereich für intelligente Produktion ermöglicht praktische Schulungen in Produktionsprozessen unter Verwendung von virtueller und gemischter Realität, verbessert die Zusammenarbeit mit Cobots (kollaborativen Robotern) und nutzt Fortschritte in der 3D-Drucktechnologie. Der DigiSpace erweitert sein immersives Erlebnis auf seine Eingangshalle, in der ein interaktiver Tisch die Besucher auf eine virtuelle Reise durch die digitalen Forschungsaktivitäten der FH OÖ einlädt.

Von "Data-driven Company" bis zu "Digital Value Chain Networks" können Besucher erkunden, wie maschinelles Lernen verwendet werden kann. Vorhersagen zur Risikoreduktion für Unternehmen können getroffen und wesentliche Bereiche überwacht werden. Außerdem kann der nahtlose Übergang von automatisiertem Güterverkehr von Autobahnen in städtische Zentren geplant werden.



Herausforderung bedeutet Chance



Die Einrichtung des DigiSpace spiegelt die tiefe Anerkennung der dringenden Notwendigkeit digitaler Kompetenzen in der Geschäftswelt wider, insbesondere bei KMUs. Trotz des Rummels um Industrie 4.0, Big Data und KI hinkt die praktische Umsetzung digitaler Projekte hinterher, hauptsächlich aufgrund einer Wissenslücke bei den Entscheidungsträgern.

Als Reaktion darauf hat sich die FH OÖ in Steyr auf sechs innovative Themenbereiche konzentriert, einschließlich datengesteuerter Unternehmensführung, digitaler Prozessgestaltung und des menschlichen Elements in der digitalen Arbeitswelt. Diese Schwerpunkte sind integral, um die realen Herausforderungen und Chancen der digitalen Transformation anzugehen. In einer sich ständig weiterentwickelnden digitalen Landschaft steht der FH OÖ DigiSpace als Leuchtfeuer der Innovation und praktischen Unterstützung. Es ist nicht nur ein Raum – es ist ein Sprung in die Zukunft digitaler Intelligenz.