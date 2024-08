Bilfinger übernimmt die Planung, Errichtung, Wartung, Modernisierung und Automatisierung von Industrie- und Energieerzeugungsanlagen. Das Unternehmen ist laut Firmenchef Schulz auf Kurs, seine Mittelfristziele bis 2025/27 zu erreichen. Das Unternehmen will 2025 bis 2027 jährlich aus eigener Kraft um 4 bis 5 Prozent wachsen. Die operative Marge soll in diesem Zeitraum auf 6 bis 7 Prozent steigen.

>>> Viele Neugründungen inmitten schlechter Wirtschaftslage

Die Quartalsbilanz kam an der Börse gut an. Die Aktie legte am Vormittag um rund 4 Prozent auf 50,20 Euro zu. Das zweite Jahresviertel sei klar besser als erwartet ausgefallen, sagte ein Händler. Vor allem der Auftragseingang habe positiv überrascht. Seit dem Jahreswechsel verteuerte sich das Papier bisher um knapp 45 Prozent. Innerhalb der vergangenen fünf Jahre hat sich der Börsenwert des Unternehmens verdoppelt. Von seinem Höchstkurs von etwas mehr als 93 Euro vor gut zehn Jahren ist der Anteilsschein aber noch weit entfernt.