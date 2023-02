Bereits 2016 begann der Automobilzulieferer Webasto, erste agile Teams an deutschen Entwicklungsstandorten zu etablieren. Die daraus gewonnenen Erfahrungen wollte das im April 2021 neu gegründete Agile Transformation Team (ATT) nutzen und sukzessive in der Organisation skalieren. Dafür konzipierte das ATT, bestehend aus Vertreter:innen unterschiedlicher Abteilungen und externen Berater:innen, innerhalb eines Jahres ein Zusammenarbeitsmodell für die insgesamt über 30 Entwicklungsstandorte in Europa, Ostasien und den USA. Die Mission: Das Fachwissen der Mitarbeitenden mobilisieren und intern besser nutzen – mit dem langfristigen Ziel einer gestärkten Transformationsfähigkeit. Das sind die zentralen Aspekte des Modells:



Autonomes Handeln der involvierten Teams: Webasto umfasst fünf Geschäftsbereiche mit darunter liegenden „Business Lines – im Geschäftsbereich Heizsysteme sind diese z. B. „Elektrisches Heizen“ sowie „Fossiles Heizen“. Während zum Start des Modells einige Entwickler:innen schon sehr dediziert an den Produktentwicklungen arbeiteten, war die Mehrheit in diversen Projekten gleichzeitig beschäftigt – aufgrund der vielen Kontextwechsel litt die Effektivität. Deshalb sollte im Rahmen der agilen Transformation ein Team zwar verschiedene Aufgaben bearbeiten können, die Einheit des jeweiligen Teams aber bestehen bleiben. Das ATT forcierte daher in ersten Pilotbereichen crossfunktionale, kleine Teams mit maximal 10 Personen und einem gemeinsamen Ziel, z. B. eine Produktneuentwicklung. Dessen Mitglieder gehörten zu 100 Prozent dem Team an, was eine hohe Effektivität und schnelles Reagieren durch wenige Abhängigkeiten zur Folge hatte.

Neue Rollen und eine angepasste Meeting-Struktur: Angelehnt an das agile Management-Framework Scrum wurden die Rollen der Product Owner (Komponenten-Verantwortliche) und der Chief Product Owner (Produktverantwortliche) eingeführt. Jedes Entwicklungsteam hat außerdem einen Agile Master (ähnlich einem Scrum Master), der dafür sorgt, dass es produktiv arbeiten kann. Agile Coaches sorgen für die teamübergreifende Produktivität und unterstützen die Führungskräfte zudem bei der Transformation. Das Gros der Produktteams orientiert sich an einem an Scrum angelehnten Meeting-Zyklus.

Struktur mit drei Ebenen: Die Basis des Zusammenarbeitsmodells bildet die Ausrichtung am Wertstrom. Die strategische und fachliche Führung wird aus der unteren Ebene heraus gesteuert. Auf dieser Basis können die Teams sich mit ihrer Arbeit auf die Wertschöpfung fokussieren. Ihre fixen Teammitglieder bekommen die Teams in der Wertschöpfungsebene von den sogenannten Chaptern, die dafür sorgen, dass die besten Expert:innen aus dem jeweiligen Bereich im Unternehmen zur Verfügung stehen, um von diesen dauerhaft (durch Entsendung) oder punktuell Unterstützung für die Arbeiten im Wertstrom zu erhalten.

Um das Modell erlebbar zu machen und transparent darzustellen, setzte das ATT eine digitale und interaktive Plattform zur Wissensvermittlung auf. Sie zeigt allen Mitarbeitenden fortlaufend, wie und woran das ATT mit welchen Methoden arbeitet, wie das Modell funktioniert und wie man es im eigenen Bereich prinzipiell umsetzen kann. Zudem bereitet die Plattform alle Mitglieder der Produktteams mit maßgeschneiderten Methoden- und Rollentrainings auf die neuen Rollen vor. Sukzessive ziehen weitere Business Lines nach, sodass das Modell aktuell für die internationale Zusammenarbeit weiter vorangetrieben wird.



Über die Autoren



Alexander Atzberger ist Global Agile Transformation Expert bei Webasto. Sein Fokus liegt hierbei insbesondere auf der Konzeption des hier dargelegten Frameworks, welches speziell auf den Kontext eines Tier 1-Suppliers zugeschnitten ist. Dieses bildet die Grundlage für den Wandel zu einer agilen Organisation, was das angestrebte Ziel von Webasto ist.



Christoph Schmiedinger ist Executive Management Consultant bei der Managementberatung borisgloger professionals. Er berät große Organisationen bei ihrer Transformation hin zu moderneren und agilen Unternehmen. Mit dem Branchenschwerpunkt Automotive fokussiert er sich insbesondere auf organisationale Strukturen und die Zusammenarbeit zwischen vielen Teams. (red)