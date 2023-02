Die Frankenburger Bluesky Energy Entwicklungs- und Produktions GmbH hat am Landesgericht Wels Insolvenz angemeldet. 2013 als Start-Up-Unternehmen gegründet hat das Unternehmen den Hauptsitz in Frankenburg am Hausruck in Oberösterreich sowie Niederlassungen in Idaho, USA. Der Schwerpunkt der unternehmerischen Tätigkeit lag zunächst im Handel mit aus den USA und China bezogenen Salzwasserbatterien. 2019 wurde begonnen, eine eigene Produktionsstätte für solche Salzwasserbatterien zu bauen, um dort eine serienreife Herstellung von Salzwasserbatterien auf Basis der Natrium-Ionen-Technologie aufzubauen. Damit wären Importe aus den USA und China weggefallen.

Durch die Covid-19-Krise wurde der Bau der Betriebsanlage jedoch stark verzögert und kam es zu massiven Teuerungen, die zugesagten Handelswaren und Materialien, vor allem von chinesischen Lieferanten, wurden überhaupt nicht oder nur mit großen Verzögerungen und in zu geringen Stückzahlen geliefert. Große Qualitätsmängel bei den aus den USA und China bezogenen Salzwasserbatterien verursachten zudem hohe Gewährleistungsansprüche.



Laut eigenen Angaben wurden zuletzt massive Einsparungsmaßnahmen vorgenommen, auch die Mitarbeiterzahl wurde drastisch reduziert. Dennoch konnte schlussendlich nicht verhindert werden, dass die Finanzierung der Fertigstellung der Produktionsstätte scheiterte. Von den ursprünglich 50 Beschäftigten sind nur noch 20 Personen im Unternehmen. Das Unternehmen wird geschlossen. Den unbesicherten Verbindlichkeiten in Höhe von rund 13,3 Mio. steht Vermögen zu Zerschlagungswerten von rund 760.000,00 gegenüber. Nach ersten Einschätzungen sind rund 500 Gläubiger von der Insolvenz betroffen.