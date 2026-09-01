Stellantis Markenstrategie 2030 : Stellantis zieht die Zügel an: Nach dem Milliardenverlust verlieren Lancia, DS und Alfa Romeo ihre alte Freiheit
Vier globale Marken, fünf regionale Marken, zwei Spezialmarken und Maserati als Luxusmarke: Stellantis hat die Rollen innerhalb seines weit verzweigten Portfolios neu verteilt. Hinter dieser Neuordnung steht weniger die Frage, welche Traditionsmarke verschwinden könnte, sondern vielmehr, wie viel Eigenständigkeit sich der Konzern künftig noch leisten will.
Der Hintergrund ist wirtschaftlicher Druck. Stellantis hatte das Geschäftsjahr 2025 mit einem Nettoverlust von 22,3 Milliarden Euro abgeschlossen. Außergewöhnliche Belastungen von insgesamt 25,4 Milliarden Euro drückten das Ergebnis tief ins Minus. Allein die Anfang 2026 angekündigte strategische Neuausrichtung verursachte Belastungen von rund 22,2 Milliarden Euro. Der Konzern setzte daraufhin auch die Dividende für 2026 aus.
Im Mai präsentierte Vorstandschef Antonio Filosa schließlich den neuen Strategieplan FaSTLAne 2030. Stellantis will in den kommenden fünf Jahren mehr als 60 Milliarden Euro investieren. Entscheidender als die Gesamtsumme ist jedoch deren Verteilung: Rund 70 Prozent der Marken- und Produktinvestitionen sollen auf Fiat, Peugeot, Jeep und Ram sowie die Nutzfahrzeugsparte Pro One entfallen. Stellantis bezeichnet diese vier Automarken ausdrücklich als seine globalen Marken mit der größten Reichweite und dem höchsten Profitabilitätspotenzial.
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Fiat, Peugeot und Opel: Die Gewinner im neuen Stellantis-Portfolio
Die europäischen Zulassungszahlen des ersten Halbjahres 2026 verdeutlichen die großen Unterschiede innerhalb des Konzerns. Nach Daten der europäischen Herstellervereinigung ACEA, ausgewertet für EU, EFTA und Großbritannien, kam Peugeot auf 345.314 Pkw-Neuzulassungen. Trotz eines Rückgangs um 5,1 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum bleibt Peugeot damit die volumenstärkste Stellantis-Marke in Europa.
Opel und Vauxhall erreichten gemeinsam 228.488 Fahrzeuge und legten um 11,4 Prozent zu. Citroën verbesserte sich um 10,5 Prozent auf 210.268 Autos. Besonders deutlich fiel das Wachstum bei Fiat einschließlich der in der Statistik zugeordneten Fahrzeuge aus: 193.898 Zulassungen entsprechen einem Plus von 28,7 Prozent. Jeep kam auf 69.981 Fahrzeuge und verlor 3,2 Prozent.
Auch Stellantis selbst meldet für das erste Halbjahr Fortschritte. Im EU30-Raum stiegen die Fahrzeugzulassungen nach Konzernangaben um 3,8 Prozent auf 1,37 Millionen Einheiten. Fiat, Citroën und Opel gehörten dabei zu den Marken mit besonders positiver Entwicklung.
Lancia und DS verlieren Freiheit: So baut Stellantis seine Spezialmarken um
Deutlich kleiner ist die kommerzielle Basis von DS Automobiles und Lancia. DS kam im ersten Halbjahr 2026 in Europa auf 13.793 Pkw-Neuzulassungen – 19,4 Prozent weniger als im entsprechenden Zeitraum 2025. Bei Lancia ist eine wichtige Einschränkung notwendig: Die ACEA weist Lancia und Chrysler in ihrer europäischen Markenstatistik gemeinsam aus. Die häufig genannten 6.831 Zulassungen und das Plus von 5,2 Prozent können daher nicht vollständig Lancia allein zugerechnet werden. Aus diesen Zahlen lässt sich folglich keine exakte europäische Absatzentwicklung der italienischen Marke ableiten.
Dass Stellantis beiden Marken künftig weniger organisatorische Eigenständigkeit zugesteht, ist dagegen offiziell bestätigt. FaSTLAne 2030 definiert DS und Lancia ausdrücklich als Spezialmarken. DS soll unter der Führung von Citroën weiterentwickelt werden, Lancia unter Fiat. Von einer Einstellung der Marken ist im Strategieplan keine Rede. Vielmehr sollen gemeinsame Strukturen, Plattformen und Investitionen die Kosten senken.
Diese Strategie zeigt sich inzwischen auch personell. Zum 1. September 2026 wurde Arnaud Belloni zum CEO von Fiat, Abarth und Lancia sowie zum Chief Marketing Officer für Europa ernannt. Gleichzeitig übernimmt Citroën-Chef Xavier Chardon zusätzlich die Verantwortung für DS Automobiles. Stellantis beschreibt die engere Integration ausdrücklich als Teil der Umsetzung von FaSTLAne 2030.
Alfa Romeo kämpft um seine Rolle: Die Zahlen zeigen den Druck auf die Traditionsmarke
Alfa Romeo befindet sich in einer anderen Kategorie. Die Traditionsmarke gehört neben Chrysler, Dodge, Citroën und Opel zu den fünf von Stellantis definierten regionalen Marken. Sie soll also eigenständig positioniert bleiben, gleichzeitig aber stärker von gemeinsam entwickelten Plattformen, Antrieben und Technologien profitieren.
Die aktuellen Zahlen zeigen allerdings erheblichen Handlungsbedarf. In Europa wurden im ersten Halbjahr 2026 insgesamt 26.370 Alfa Romeo neu zugelassen. Das waren 20,4 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Noch deutlicher fiel der Rückgang in den Vereinigten Staaten aus: Dort verkaufte Alfa Romeo lediglich 1.747 Fahrzeuge, 45 Prozent weniger als im ersten Halbjahr 2025.
Von einem bevorstehenden Ende der Marke lässt sich dennoch nicht sprechen: Stellantis hat Alfa Romeo in seinem bis 2030 reichenden Strategieplan ausdrücklich eine Rolle zugewiesen. Entscheidend wird sein, ob neue und überarbeitete Modelle die Marke wieder auf Wachstumskurs bringen können.
Ram wird zum Hoffnungsträger: Warum Stellantis in den USA wieder wächst
Dass geringe Modellvielfalt nicht automatisch schwache Verkaufszahlen bedeuten muss, zeigt der US-Markt. Stellantis setzte dort im ersten Halbjahr 2026 insgesamt 634.345 Fahrzeuge ab, fünf Prozent mehr als ein Jahr zuvor.
Ram gehörte zu den stärksten Marken: 235.332 Fahrzeuge bedeuteten ein Wachstum von 15 Prozent. Chrysler erreichte 67.133 Einheiten und legte ebenfalls um 15 Prozent zu. Jeep blieb mit 285.394 Fahrzeugen die volumenstärkste Stellantis-Marke in den USA, lag allerdings rund ein Prozent unter dem Vorjahresniveau. Dodge sank um sechs Prozent auf 44.511 Fahrzeuge.
Die Zahlen erklären zugleich, warum Ram und Jeep innerhalb von FaSTLAne 2030 eine besonders wichtige Stellung einnehmen. Gerade Nordamerika soll wieder stärker zum Ergebnis des Konzerns beitragen. Im zweiten Quartal 2026 stiegen die Stellantis-Umsätze in Nordamerika gegenüber dem Vorjahr um 32 Prozent.
Maserati bleibt Sonderfall: Die teure Wette auf neue Luxusmodelle
Auch Maserati passt nicht in die klassische Volumenbetrachtung. Stellantis behandelt die Marke separat als Luxusmarke. Für Maserati kündigte das Unternehmen im Rahmen von FaSTLAne 2030 zwei neue Fahrzeuge im E-Segment an. Eine detaillierte Produkt-Roadmap soll im Dezember 2026 in Modena vorgestellt werden.
Damit hat Stellantis zumindest für die Laufzeit des aktuellen Strategieplans klar gemacht, dass Maserati Teil des Portfolios bleiben soll. Ob die Marke ihre wirtschaftlichen Probleme lösen kann, wird wesentlich davon abhängen, ob neue Modelle höhere Margen und eine bessere Auslastung ermöglichen.
Stellantis sortiert seine Marken neu: Tradition allein reicht nicht mehr
Die erste Jahreshälfte 2026 liefert damit kein belastbares Indiz für ein unmittelbar bevorstehendes Aus einzelner Stellantis-Marken. Sie zeigt vielmehr, warum der Konzern sein Markenmanagement verändert.
Fiat, Peugeot, Jeep und Ram erhalten als globale Marken den größten Teil der Investitionen. Chrysler, Dodge, Citroën, Opel und Alfa Romeo sollen stärker regional ausgerichtet werden. DS und Lancia werden als Spezialmarken enger an Citroën beziehungsweise Fiat gebunden. Maserati behält eine separate Luxusstrategie.
Gleichzeitig verbessert sich die finanzielle Lage des Konzerns nach dem katastrophalen Jahr 2025 zumindest schrittweise. Im ersten Halbjahr 2026 stieg der Umsatz um zehn Prozent auf 81,6 Milliarden Euro. Unter dem Strich erzielte Stellantis einen Nettogewinn von 670 Millionen Euro, nachdem im entsprechenden Vorjahreszeitraum noch ein Verlust von 2,26 Milliarden Euro angefallen war. Das bereinigte operative Ergebnis stieg auf 1,73 Milliarden Euro.
Der entscheidende Wandel bei Stellantis dürfte deshalb weniger darin bestehen, Marken von heute auf morgen zu streichen. Vielmehr werden Plattformen, Entwicklungskosten, Managementstrukturen und Technologien zunehmend geteilt. Gerade für kleinere Marken bedeutet das weniger Freiheit – kann ihnen gleichzeitig aber die Möglichkeit geben, mit wesentlich niedrigeren Kosten weiterzubestehen.
Die kommenden Jahre werden zeigen, ob dieses Modell funktioniert. Klar ist bereits jetzt: Unter FaSTLAne 2030 reicht Tradition allein nicht mehr aus. Jede Marke muss eine klar definierte wirtschaftliche und regionale Aufgabe erfüllen.