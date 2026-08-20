Die Zukunft des Stellantis-Werks im kanadischen Brampton wird zunehmend ungewiss. Der Autokonzern prüft nach Angaben der kanadischen Gewerkschaft Unifor sowohl eine mögliche Schließung als auch einen Verkauf des Standorts in der Provinz Ontario. Eine endgültige Entscheidung ist allerdings bislang nicht gefallen. Das Unternehmen hat auch keine formelle Mitteilung über eine Werksschließung abgegeben. Die Diskussion fällt in eine Phase erheblicher handelspolitischer Spannungen zwischen Kanada und den USA, die insbesondere die eng verflochtene nordamerikanische Automobilindustrie unter Druck setzen.

Unifor teilte am 14. August 2026 mit, Stellantis habe die Gewerkschaft bereits am 12. August darüber informiert, Gespräche mit einem anderen Unternehmen über einen möglichen Verkauf des Werks aufnehmen zu wollen. Nach dem geltenden Tarifvertrag müsste Stellantis mindestens ein Jahr im Voraus über eine tatsächliche Schließung oder einen Verkauf informieren. Eine solche formelle Anzeige liegt nach Angaben der Gewerkschaft bislang nicht vor. Damit handelt es sich derzeit um eine Prüfung verschiedener Optionen und nicht um einen bereits beschlossenen Rückzug aus Brampton.