Im Juli 2026 gingen die Pkw-Verkäufe in China nach Angaben der China Passenger Car Association (CPCA) gegenüber dem Vorjahresmonat um 21,1 Prozent auf rund 1,47 Millionen Fahrzeuge zurück. Damit schrumpfte der Markt bereits den zehnten Monat in Folge. Gleichzeitig stiegen die Fahrzeugexporte aus China um 88,2 Prozent auf 923.000 Einheiten.

Die Diskrepanz zwischen Binnenmarkt und Exportgeschäft ist inzwischen enorm. Dabei ist allerdings eine wichtige methodische Einschränkung zu beachten: Die CPCA-Zahlen umfassen auch Fahrzeuge ausländischer Marken, die in China produziert werden. Es handelt sich bei den Exportzahlen daher nicht ausschließlich um Autos chinesischer Marken. Reuters zufolge zeigt sich das Muster aus sinkenden Inlandsverkäufen und stark steigenden Exporten jedoch auch bei den heimischen Herstellern selbst.

Als Gründe für die Schwäche nennt die CPCA unter anderem hohe Kraftstoffpreise, die insbesondere Fahrzeuge mit klassischen Verbrennungsmotoren belasten, sowie eine anhaltend schwache Nachfrage im Segment günstiger Limousinen. Hinzu kommen die gedämpfte Konsumstimmung und die seit Jahren äußerst aggressive Preiskonkurrenz zwischen den Herstellern.