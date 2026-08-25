INDUSTRIEMAGAZIN: Herr Mitterbauer, Industrien wie Automotive und Metall stehen mit dem Rücken zur Wand. Wie wirkt sich das auf Ihr Geschäft aus?

F. Peter Mitterbauer: Uns geht es Gott sei Dank gut. Wir sind im vergangenen Jahr wieder gewachsen und liegen bei rund 1,2 Milliarden Euro Umsatz, also Rekordniveau. Entscheidend ist unsere breite Aufstellung: über vier Geschäftsbereiche, über viele Anwendungsmärkte von Autoindustrie und Baumaschinen bis Energie, Flugzeuge und Windturbinen sowie regional über Europa, Asien, die USA und Südamerika.



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Wenn es in einer Industrie schlechter läuft, kann eine andere ausgleichen. Dieses De-Risking funktioniert gut.



Wie wichtig ist Automotive noch?

Mitterbauer: Die Autoindustrie macht rund 38 Prozent unseres Umsatzes aus und bleibt wichtig. In absoluten Eurobeträgen liegen wir dort über die vergangenen drei, vier Jahre ungefähr gleich. Wir schrumpfen also nicht einfach aus Automotive heraus. Gleichzeitig entwickeln wir Anwendungen möglichst unabhängig von der Antriebsform, ob Verbrenner, Hybrid oder Elektroauto.

Wo wächst Miba außerhalb des klassischen Autogeschäfts?

Mitterbauer: Ein Feld ist die Energieversorgung, etwa für Anwendungen rund um künstliche Intelligenz. Das können Gasturbinen oder Gasmotoren sein. INNIO ist ein Beispiel für einen großen international aktiven Kunden, in Amerika gibt es weitere Player. Wenn eine Industrie boomt, entstehen technische Herausforderungen, und wir versuchen dafür Lösungen zu entwickeln. Das passt zu „Technologies for a Cleaner Planet“: Forschung und Technologie für weniger CO2. Ein anderes Beispiel ist die Schifffahrt. Große Containerschiffe verwenden heute andere Kraftstoffe, etwa Methanol oder Ammoniak, es gibt auch Wasserstoffmotoren. Ein Containerschiff wird aus meiner Sicht weiter Verbrennungstechnologie brauchen. Wir liefern Komponenten und Gleitlager für diese Großmotoren. Hier wächst das Geschäft stabil.

Welche Rolle spielt Defence?

Mitterbauer: Eine sehr kleine. Aber Produkte von uns können dort eingesetzt werden. Wir liefern etwa Lager für Großmotoren. Ein solcher Motor kann in einem Datencenter, in einem Schiff oder auch in einem Panzer verwendet werden.

Wie viel der Transformation war schon angelegt, wie viel kam in Ihrer Zeit dazu?

Mitterbauer: Es ist eine Kombination. Die Basis war da: Internationalisierung, Technologieorientierung und der Innovationsgeist, den schon mein Großvater vor 99 Jahren geprägt hat. Wir haben diese Basis im Sinn einer dynamischen Evolution weiterentwickelt. In den vergangenen zehn Jahren haben wir uns umsatzmäßig ungefähr verdoppelt. Über längere Zeiträume sind wir im Durchschnitt etwa doppelt so schnell wie die Weltwirtschaft gewachsen. Das wollen wir weiterführen.

Gibt es Märkte, die dauerhaft weggebrochen sind?

Mitterbauer: In großem Stil fällt mir keiner ein. Manche Märkte liefen flacher als erwartet. Bei Baumaschinen sehen wir bereits einen Aufschwung, bei landwirtschaftlichen Maschinen dauert es wohl noch länger.

Produkte für die Energieversorgung sind inzwischen ein großer Teil des Geschäfts.

Mitterbauer: Miba Technologien für die Energiegewinnung und Energieübertragung machen mittlerweile rund 20 Prozent unseres Umsatzes aus. Das reicht von Lösungen für Windturbinen und Wasserkraftwerke bis zu Komponenten für große Umspannwerke und für die Hochspannungs-Gleichstromübertragung. Wenn Strom etwa von der Nordsee mit möglichst geringen Verlusten Richtung München übertragen wird, sind in solchen Systemen auch Miba-Teile enthalten.

Sie investieren 13 Millionen Euro in „Base 27“. Was entsteht dort?

Mitterbauer: Wir eröffnen im September in Laakirchen ein neues Aus- und Weiterbildungszentrum. Es ist nicht nur ein Lehrlingszentrum, sondern auch für die Weiterbildung unserer Fachkräfte in der Produktion gedacht. Dort bündeln wir die Aus- und Weiterbildung für unsere oberösterreichischen Standorte. Der Name kommt nicht von ungefähr: mein Großvater war Lehrling, bevor er im Jahr 1927 die Werkstatt seines Lehrherren übernahm und damit die Basis für die Miba legte.

Er war also unser „Lehrling Nummer eins“: Im nächsten Jahr – 2027 - feiern wir 100 Jahre Miba. „Base 27“ steht daher auch für ein Basislager für unseren Weg in das zweite Jahrhundert der Miba, für einen Ort, an dem man Wissen und Energie auftankt. Der Untertitel lautet „Deine Zukunftswerkstatt“. Wer sich weiterentwickeln will, soll dafür Möglichkeiten bekommen. Lebenslanges Lernen ist bei uns seit Jahrzehnten wichtig.