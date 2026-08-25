Autozulieferer : Miba-Chef Mitterbauer: Nicht sudern, sondern wachsen

25.08.2026
Lesezeit: ca. 5 Minuten
Miba wächst trotz Europas Industriekrise auf Rekordniveau. CEO F. Peter Mitterbauer erklärt, warum Automotive stabil bleibt, das Energielösungsgeschäft bereits 20 Prozent des Umsatzes bringt – und weshalb für ihn in schwierigen Zeiten eines nicht reicht: nur zu jammern.
Mitterbauer

BU: F. Peter Mitterbauer, CEO Miba: "Mein Motto: Don’t ask for permission, ask for forgiveness."

- © Miba

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Erstveröffentlichung
25.08.2026
Letzte Aktualisierung
25.08.2026
Daniel Pohselt