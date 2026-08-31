BYD Preiskampf Deutschland : BYD gegen VW, BMW und Mercedes: Der neue Preiskampf beginnt beim Hybrid
Der chinesische Autohersteller BYD gewinnt auf dem deutschen Markt rasant an Bedeutung. Besonders auffällig ist die Entwicklung bei Plug-in-Hybriden. Während die Marke in Deutschland vor wenigen Jahren noch eine vergleichsweise kleine Rolle spielte, gehört sie inzwischen in diesem Segment zeitweise zu den größten Anbietern. Niedrige Einstiegspreise, hohe Rabatte und die staatliche Förderung elektrifizierter Fahrzeuge sorgen dafür, dass der Wettbewerbsdruck auf Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz und andere etablierte Hersteller wächst.
Wie stark BYD inzwischen geworden ist, zeigte sich im Mai 2026 besonders deutlich. In diesem Monat wurden in Deutschland 4290 Plug-in-Hybride der chinesischen Marke neu zugelassen. Das entsprach einem Anteil von rund 15,35 Prozent am gesamten deutschen Markt für Plug-in-Hybride. Damit lag BYD in diesem Monat vor allen anderen Herstellern. Insgesamt kam die Marke im Mai auf mehr als 6100 Neuzulassungen in Deutschland. Besonders erfolgreich war der Plug-in-Hybrid ATTO 2 DM-i mit mehr als 2100 Neuzulassungen.
Der Erfolg ist kein kurzfristiger Ausreißer. Noch im Juli erreichte BYD nach einer Analyse des Center Automotive Research (CAR) einen Anteil von 10,7 Prozent bei den neu zugelassenen Plug-in-Hybriden und damit den vierten Platz in Deutschland. Der gesamte deutsche PHEV-Markt wächst ebenfalls: Von Januar bis Juli 2026 wurden rund 194.400 Plug-in-Hybride zugelassen – etwa 17 Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Allein im Juli waren es rund 30.600 Fahrzeuge.
Nie mehr die wichtigsten News aus Österreichs Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung!
BYD drückt die Preise: Rabatte verschärfen den Preiskampf in Deutschland
Ein wesentlicher Faktor hinter dem Vormarsch von BYD ist die aggressive Preispolitik. Nach Berechnungen des CAR wurden im August 2026 auf die 15 meistverkauften Plug-in-Hybridmodelle in Deutschland durchschnittlich knapp 20 Prozent Rabatt gegenüber dem Listenpreis gewährt. Zwei BYD-Modelle lagen deutlich darüber: Bei ihnen ermittelte das Institut Preisnachlässe von 27,5 beziehungsweise 31,8 Prozent.
Damit entwickelt sich der Rabattwettbewerb weiter. Im März hatte der durchschnittliche Nachlass bei Hybridfahrzeugen laut CAR noch bei 18,2 Prozent gelegen. Branchenexperte Ferdinand Dudenhöffer sieht darin eine Übertragung des intensiven chinesischen Preiswettbewerbs auf den deutschen Markt. BYD wirke dabei gleichzeitig über vergleichsweise niedrige Listenpreise und über hohe Nachlässe auf das Preisniveau ein.
Dass Rabatte ein zentraler Bestandteil der deutschen Expansionsstrategie sind, zeigt auch BYD selbst. Der Hersteller hatte Anfang 2026 eine eigene Bonusaktion aufgelegt und im Frühjahr mit Preisnachlässen von teilweise mehr als 20.000 Euro auf bestimmte Neufahrzeuge geworben. Im Sommer setzte das Unternehmen die Verkaufsaktionen fort.
Parallel dazu baut BYD seine Vertriebsstruktur massiv aus. Anfang 2025 war die Marke nach eigenen Angaben erst an 26 deutschen Standorten vertreten. Im Juni 2026 hatte BYD bereits den 200. Händlervertrag abgeschlossen. Damit versucht das Unternehmen, neben attraktiven Preisen auch eines der klassischen Hindernisse neuer Automarken zu beseitigen: ein zu dünnes Verkaufs- und Servicenetz.
E-Auto-Förderung 2026: Warum Plug-in-Hybride jetzt noch billiger werden könnten
Für zusätzlichen Preisdruck sorgt die 2026 eingeführte staatliche E-Auto-Förderung. Anders als beim früheren Umweltbonus werden nicht nur reine Batterieautos unterstützt. Auch bestimmte Plug-in-Hybride können gefördert werden.
Die Basisförderung für einen förderfähigen Plug-in-Hybrid beträgt 1500 Euro. Abhängig vom zu versteuernden Haushaltseinkommen und der Zahl der Kinder kann der Zuschuss auf maximal 4500 Euro steigen. Für reine Elektroautos sind sogar bis zu 6000 Euro möglich. Die Einkommensgrenze liegt grundsätzlich bei 80.000 Euro pro Haushalt und erhöht sich für bis zu zwei Kinder um jeweils 5000 Euro.
Förderfähig sind rückwirkend Fahrzeuge, die seit dem 1. Januar 2026 neu zugelassen wurden; Anträge können seit dem 19. Mai gestellt werden. Für Plug-in-Hybride gelten allerdings technische Voraussetzungen. Bis zum 30. Juni 2027 müssen die Fahrzeuge entweder höchstens 60 Gramm CO₂ pro Kilometer nach Typgenehmigung ausstoßen oder eine elektrische Reichweite von mindestens 80 Kilometern erreichen.
Insgesamt stellt der Bund für das Programm drei Milliarden Euro zur Verfügung. Nach Angaben des Bundesumweltministeriums sollen die Mittel rechnerisch für etwa 800.000 geförderte Fahrzeuge zwischen 2026 und 2029 reichen.
Dudenhöffer kritisiert diese Förderung. Aus seiner Sicht kann sie den Preiskampf verstärken und ermöglicht insbesondere bei ohnehin stark rabattierten Fahrzeugen sehr niedrige effektive Kaufpreise. Gleichzeitig verfolgt die Bundesregierung mit der sozial gestaffelten Förderung ausdrücklich das Ziel, Elektromobilität auch für Haushalte mit niedrigeren und mittleren Einkommen erschwinglicher zu machen.
Zölle gegen China-Autos: Warum BYD jetzt auch politisch unter Druck gerät
Mit dem wachsenden Erfolg chinesischer Hersteller nimmt auch die politische Debatte über den europäischen Handelsschutz wieder Fahrt auf. Der deutsche Bundesumweltminister Carsten Schneider hat Ende August gefordert, die bestehenden Ausgleichszölle für chinesische Elektroautos auf Plug-in-Hybride auszuweiten. Bislang gelten diese zusätzlichen Abgaben ausschließlich für bestimmte batterieelektrische Fahrzeuge aus China.
Die EU-Kommission hatte 2024 nach einer Antisubventionsuntersuchung zusätzliche Zölle auf chinesische Batterieautos eingeführt. Für Fahrzeuge der BYD-Gruppe beträgt der zusätzliche Ausgleichszoll 17 Prozent, für Geely 18,8 Prozent und für SAIC 35,3 Prozent. Die Maßnahmen gelten grundsätzlich für fünf Jahre. Plug-in-Hybride fallen dagegen nicht unter den bisherigen Anwendungsbereich.
Ob die EU tatsächlich vergleichbare Maßnahmen für Plug-in-Hybride einführen wird, ist bislang offen. Schneiders Forderung ist zunächst eine politische Position und keine beschlossene Regelung.
Fest steht dagegen: BYD ist auf dem deutschen Automarkt innerhalb kurzer Zeit zu einem ernst zu nehmenden Konkurrenten geworden. Gerade bei Plug-in-Hybriden treffen mehrere Faktoren aufeinander – ein wachsendes Marktsegment, ein rasch ausgebautes Händlernetz, aggressive Herstellerangebote und staatliche Kaufzuschüsse. Für deutsche und europäische Autobauer bedeutet das, dass der Wettbewerb nicht mehr nur bei Elektroautos härter wird. Zunehmend verlagert sich der chinesische Preisdruck auch auf jene Antriebsform, die viele Käufer derzeit als Übergang zwischen Verbrennungsmotor und reinem Elektroauto wählen.