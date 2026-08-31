Der chinesische Autohersteller BYD gewinnt auf dem deutschen Markt rasant an Bedeutung. Besonders auffällig ist die Entwicklung bei Plug-in-Hybriden. Während die Marke in Deutschland vor wenigen Jahren noch eine vergleichsweise kleine Rolle spielte, gehört sie inzwischen in diesem Segment zeitweise zu den größten Anbietern. Niedrige Einstiegspreise, hohe Rabatte und die staatliche Förderung elektrifizierter Fahrzeuge sorgen dafür, dass der Wettbewerbsdruck auf Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz und andere etablierte Hersteller wächst.

Wie stark BYD inzwischen geworden ist, zeigte sich im Mai 2026 besonders deutlich. In diesem Monat wurden in Deutschland 4290 Plug-in-Hybride der chinesischen Marke neu zugelassen. Das entsprach einem Anteil von rund 15,35 Prozent am gesamten deutschen Markt für Plug-in-Hybride. Damit lag BYD in diesem Monat vor allen anderen Herstellern. Insgesamt kam die Marke im Mai auf mehr als 6100 Neuzulassungen in Deutschland. Besonders erfolgreich war der Plug-in-Hybrid ATTO 2 DM-i mit mehr als 2100 Neuzulassungen.

Der Erfolg ist kein kurzfristiger Ausreißer. Noch im Juli erreichte BYD nach einer Analyse des Center Automotive Research (CAR) einen Anteil von 10,7 Prozent bei den neu zugelassenen Plug-in-Hybriden und damit den vierten Platz in Deutschland. Der gesamte deutsche PHEV-Markt wächst ebenfalls: Von Januar bis Juli 2026 wurden rund 194.400 Plug-in-Hybride zugelassen – etwa 17 Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Allein im Juli waren es rund 30.600 Fahrzeuge.