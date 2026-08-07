Noch vor wenigen Jahren gingen die entscheidenden Impulse für das Elektroauto aus den Vereinigten Staaten aus. Tesla und Elon Musk zeigten der etablierten Autoindustrie, dass ein batterieelektrischer Antrieb nicht zwangsläufig Verzicht bedeuten muss. Hohe Reichweiten, starke Fahrleistungen, eine eigene Schnellladeinfrastruktur und konsequente Softwareintegration machten Tesla zum Herausforderer einer jahrzehntealten Industrie. Heute ist das Bild ausgerechnet auf dem amerikanischen Heimatmarkt deutlich komplizierter: Während Elektroautos in Europa weiter Marktanteile gewinnen, ist der Absatz in den USA 2026 kräftig zurückgegangen.

Der Unterschied zeigt sich schon beim Blick auf die Zahlen. In Deutschland wurden im ersten Halbjahr 2026 mehr als 368.000 reine Elektro-Pkw neu zugelassen. Das entsprach einem Anteil von 24,8 Prozent am gesamten Neuwagenmarkt. Im Juni stieg der Monatsanteil sogar auf 28,4 Prozent, im Juli auf einen neuen Höchstwert von 29,3 Prozent. Von Januar bis Juli kamen damit rund 446.600 neue Batterieautos auf deutsche Straßen. In der gesamten Europäischen Union lag der BEV-Anteil im ersten Halbjahr bei 20,7 Prozent, nach lediglich 15,6 Prozent im entsprechenden Vorjahreszeitraum.