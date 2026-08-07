Elektroauto USA 2026 : Trotz teurem Benzin: Amerikas Autofahrer bremsen das E-Auto aus
Noch vor wenigen Jahren gingen die entscheidenden Impulse für das Elektroauto aus den Vereinigten Staaten aus. Tesla und Elon Musk zeigten der etablierten Autoindustrie, dass ein batterieelektrischer Antrieb nicht zwangsläufig Verzicht bedeuten muss. Hohe Reichweiten, starke Fahrleistungen, eine eigene Schnellladeinfrastruktur und konsequente Softwareintegration machten Tesla zum Herausforderer einer jahrzehntealten Industrie. Heute ist das Bild ausgerechnet auf dem amerikanischen Heimatmarkt deutlich komplizierter: Während Elektroautos in Europa weiter Marktanteile gewinnen, ist der Absatz in den USA 2026 kräftig zurückgegangen.
Der Unterschied zeigt sich schon beim Blick auf die Zahlen. In Deutschland wurden im ersten Halbjahr 2026 mehr als 368.000 reine Elektro-Pkw neu zugelassen. Das entsprach einem Anteil von 24,8 Prozent am gesamten Neuwagenmarkt. Im Juni stieg der Monatsanteil sogar auf 28,4 Prozent, im Juli auf einen neuen Höchstwert von 29,3 Prozent. Von Januar bis Juli kamen damit rund 446.600 neue Batterieautos auf deutsche Straßen. In der gesamten Europäischen Union lag der BEV-Anteil im ersten Halbjahr bei 20,7 Prozent, nach lediglich 15,6 Prozent im entsprechenden Vorjahreszeitraum.
Nie mehr die wichtigsten News aus Österreichs Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung!
E-Auto Förderung USA endet: Der Kaufanreiz verschwindet, der Markt schrumpft
Ganz anders die Entwicklung in den USA. Nach Berechnungen von Kelley Blue Book und Cox Automotive wurden dort im zweiten Quartal 2026 rund 247.200 neue Elektroautos verkauft. Das waren 20,5 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Der Marktanteil rein elektrischer Fahrzeuge erreichte lediglich 5,8 Prozent. Im gesamten ersten Halbjahr kamen rund 462.900 BEV auf den Markt – ein Rückgang von 23,8 Prozent gegenüber dem ersten Halbjahr 2025. Zum Vergleich: Im dritten Quartal 2025 hatte der Elektroanteil kurzfristig noch einen Rekordwert von 10,6 Prozent erreicht.
>>> Europas Autoindustrie gegen sich selbst: Zu viele Werke, zu wenig Autos
Ein wichtiger Grund für diese ungewöhnlich starke Bewegung ist die amerikanische Förderpolitik. Käufer hatten ihre Anschaffungen 2025 teilweise vorgezogen, bevor die bundesweiten Steuergutschriften für Elektrofahrzeuge ausliefen. Nach Angaben der US-Steuerbehörde IRS stehen die entsprechenden Vergünstigungen für neue, gebrauchte und gewerblich genutzte Fahrzeuge nicht mehr für Autos zur Verfügung, die nach dem 30. September 2025 erworben wurden. Damit fiel 2026 ein wichtiger Kaufanreiz weg.
Tesla hält dagegen: Model Y trotzt der E-Auto-Flaute in Amerika
Dass die Nachfrage anschließend zurückging, bedeutet jedoch nicht, dass das Elektroauto in den USA grundsätzlich gescheitert ist. Cox Automotive spricht inzwischen eher von einer Stabilisierung nach einer starken Marktkorrektur. Nach einem Rückgang von 27,3 Prozent im ersten Quartal verlangsamte sich das Minus im zweiten Quartal auf 20,5 Prozent. Der Markt ist also erheblich kleiner als noch ein Jahr zuvor, der Absturz beschleunigt sich momentan aber nicht weiter.
>>> Tesla Grünheide: Wie Brandenburg zum europäischen Produktionsknoten werden soll
Dabei bleibt Tesla die mit Abstand wichtigste Elektromarke des Landes. Im ersten Halbjahr 2026 setzte das Unternehmen nach Schätzungen von Kelley Blue Book rund 242.100 Fahrzeuge in den USA ab und erreichte damit 52,3 Prozent des gesamten BEV-Marktes. Allerdings lagen Teslas Verkäufe insgesamt 10,9 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Die Dominanz hängt vor allem an zwei Modellen: Model Y und Model 3. Allein vom Model Y wurden in den ersten sechs Monaten rund 163.450 Fahrzeuge verkauft. Das entsprach 35,3 Prozent aller in diesem Zeitraum verkauften Elektroautos – und entgegen dem allgemeinen Markttrend sogar einem Plus von 8,8 Prozent gegenüber 2025.
Hybrid statt E-Auto: Amerikas Autofahrer wählen den bequemeren Kompromiss
Für viele europäische Hersteller sieht die Bilanz wesentlich schwieriger aus. Kelley Blue Book beziffert die amerikanischen BEV-Verkäufe von BMW im ersten Halbjahr auf rund 10.800 Fahrzeuge, 56 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Bei Mercedes lag das Minus bei rund 63 Prozent, bei Audi bei 85 Prozent und bei Volkswagen bei knapp 69 Prozent. Modellwechsel und unterschiedliche Produktzyklen spielen bei solchen Vergleichen eine Rolle, doch die Zahlen zeigen, wie schwierig der US-Elektromarkt für zahlreiche Hersteller derzeit ist.
>>> Volkswagen, BMW, Mercedes: Deutschlands Autoindustrie steckt im Umbau – nicht im Untergang
Profitieren können dagegen Hybridantriebe. Cox Automotive erwartet für das erste Halbjahr 2026 einen Anstieg der amerikanischen Hybridverkäufe um ungefähr neun Prozent, obwohl der gesamte Neuwagenmarkt gegenüber dem Vorjahr kleiner ausfällt. Höhere Kraftstoffpreise und ein breiteres Angebot unterstützen diese Entwicklung. Für viele US-Kunden verbindet ein Hybrid niedrigeren Verbrauch mit einem entscheidenden Vorteil: Das Fahrverhalten muss sich nicht grundlegend ändern. Ladesäulenplanung und Ladepausen entfallen.
Das passt zum grundsätzlichen Charakter des amerikanischen Automarkts. Pick-ups und große SUVs spielen eine wesentlich größere Rolle als in Europa. General Motors erklärte nach dem zweiten Quartal 2026, dass die Nachfrage besonders nach Trucks und SUVs robust sei; GM führte den Markt weiterhin bei Full-Size-Pick-ups und großen SUVs an. Stellantis meldete gleichzeitig wachsende US-Verkäufe und hob insbesondere die Nachfrage nach dem Ram 1500 hervor.
Ford F-150 Lightning stürzt ab: Elektro-Pick-ups verlieren in Amerika an Schwung
Gerade beim Full-Size-Pick-up zeigt sich allerdings, wie schwierig die Elektrifizierung werden kann. Der Ford F-150 Lightning war einer der prominentesten Versuche, den amerikanischen Bestseller-Pick-up vollständig zu elektrifizieren. Im ersten Halbjahr 2026 wurden nach Kelley-Blue-Book-Schätzungen aber nur noch 4.481 Exemplare verkauft – 65,6 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Ford nimmt die aktuelle Generation inzwischen nicht mehr neu in Auftrag. Gleichzeitig hat der Hersteller seine Strategie verändert: Bei größeren Trucks und SUVs sollen künftig unter anderem Hybrid- und Extended-Range-Lösungen eine größere Rolle spielen, während reine Elektrofahrzeuge stärker auf einer neuen, kostengünstigeren Plattform für kleinere Modelle basieren sollen. Der erste mittelgroße Elektro-Pick-up dieser Architektur ist für 2027 vorgesehen.
Auch Stellantis hat Konsequenzen gezogen. Die Entwicklung eines rein batterieelektrischen Ram-1500-Full-Size-Pick-ups wurde 2025 eingestellt. Stattdessen setzt Ram auf einen elektrischen Antrieb mit Range Extender: Die Räder werden elektrisch angetrieben, ein Verbrennungsmotor dient als Generator zur Reichweitenverlängerung. Stellantis begründete den Strategiewechsel ausdrücklich mit der schwächeren Nachfrage nach großen batterieelektrischen Pick-ups in Nordamerika.
Teurer Sprit reicht nicht: Amerikaner bleiben beim reinen E-Auto skeptisch
Die amerikanische Ladeinfrastruktur ist dabei differenzierter zu betrachten, als es der Ruf vermuten lässt. Tesla öffnet sein Supercharger-Netz zunehmend für Fahrzeuge anderer Hersteller; praktisch alle großen Automarken haben inzwischen Zugang zum nordamerikanischen NACS-System angekündigt oder umgesetzt. Electrify America gibt seinerseits mehr als 5.600 Schnellladepunkte an über 1.080 Standorten in Nordamerika an. Die leistungsfähigsten Stationen liefern bis zu 350 kW.
Für typische amerikanische Nutzungsszenarien bleibt Laden dennoch anspruchsvoller als Tanken. Wer mit einem schweren Wohnwagen, Boot oder anderem Anhänger lange Distanzen zurücklegt, muss nicht nur mit einem deutlich höheren Energieverbrauch rechnen. An manchen Ladestationen erschwert auch die Gestaltung der Stellplätze das Laden mit angekoppeltem Trailer. Praxistests zeigen, dass Anhängerbetrieb die Reichweite eines Elektro-Pick-ups erheblich reduzieren kann.
Selbst die gestiegenen Benzinpreise haben den Trend bislang nicht umgekehrt. Ende Juli 2026 lag der landesweite Durchschnittspreis für eine Gallone Regular laut AAA bei 4,09 Dollar und damit fast einen Dollar höher als ein Jahr zuvor. Gleichzeitig nannte AAA für öffentliches Laden einen landesweiten Durchschnitt von 42 Cent pro Kilowattstunde. Trotzdem wechselten die Käufer nicht massenhaft zum reinen Elektroantrieb – viele greifen stattdessen zum Hybrid.
USA gegen Europa: Beim Elektroauto trennen sich die Wege
Damit unterscheidet sich die Entwicklung in den USA zunehmend von Europa. Während batterieelektrische Fahrzeuge in Deutschland und der EU 2026 deutlich Marktanteile gewinnen, erleben die Vereinigten Staaten nach dem Förderende eine Phase der Konsolidierung. Tesla bleibt dominant, doch viele Wettbewerber kämpfen mit stark rückläufigen Stückzahlen. Gleichzeitig passen Ford, Stellantis und andere Hersteller ihre Produktplanung an die amerikanischen Wünsche nach großen Fahrzeugen, hoher Anhängelast und unkomplizierter Langstreckennutzung an.
>>> Stellantis gegen das Jeep-Erbe: Kann eine US-Ikone aus Wuhan kommen?
Das bedeutet allerdings nicht das Ende des Elektroautos in Amerika. Vielmehr dürfte die nächste Wachstumsphase anders aussehen als die erste. Entscheidend werden günstigere Fahrzeuge, eine weiter verbesserte Ladeinfrastruktur und Modelle sein, die stärker auf die tatsächlichen Nutzungsgewohnheiten amerikanischer Kunden zugeschnitten sind. Eine belastbare Grundlage für die Annahme, dass der US-Elektroanteil dauerhaft unter einer bestimmten Marke wie 20 Prozent bleiben wird, gibt es derzeit nicht. Auch Cox Automotive geht langfristig weiterhin von einer steigenden Elektroauto-Verbreitung aus – nur dürfte der Weg dorthin weniger geradlinig verlaufen als noch vor einigen Jahren angenommen.