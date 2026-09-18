Auf Deutschlands Straßen werden chinesische Automarken immer sichtbarer. BYD, Leapmotor, MG und andere Hersteller erhöhen den Wettbewerbsdruck – und auch Xpeng will sich dauerhaft etablieren. Die Marke ist gemessen an den großen Herstellern weiterhin ein kleiner Anbieter, doch die Wachstumszahlen zeigen deutlich nach oben.

2025 wurden in Deutschland 2.991 Xpeng-Fahrzeuge neu zugelassen. Damit hatte die Marke ihren Absatz gegenüber dem Vorjahr vervielfacht. Besonders gefragt waren der G6 mit 1.664 und der größere G9 mit 1.172 Fahrzeugen. Für 2026 setzte sich das Unternehmen anschließend ein deutlich ambitionierteres Ziel: rund 8.000 Neuzulassungen.

Dieses Ziel erscheint inzwischen keineswegs unrealistisch. Von Januar bis einschließlich August 2026 kamen nach KBA-basierten Zulassungsdaten 5.773 neue Xpeng auf deutsche Straßen. Allein im August waren es 1.163 Fahrzeuge, im Juli sogar 1.253. Im Gespräch mit t-online geht Markus Schrick, Geschäftsführer der Xpeng-Vertriebsregion Central Europe, inzwischen noch weiter: Selbst rund 10.000 Fahrzeuge im Gesamtjahr hält er für möglich.