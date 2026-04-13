Der chinesische Automarkt erlebt 2026 bisher einen überraschend schwierigen Jahresauftakt. Während Volkswagen im schwachen Inlandsgeschäft zeitweise wieder an die Spitze der Verkaufsranglisten rutschte, gerieten Elektroauto-Spezialisten wie BYD unter Druck. Zugleich zeigt sich: Ohne den kräftigen Exportboom sähe die Bilanz der Branche deutlich schlechter aus. Marktbeobachter sprechen deshalb von einem abrupten Stimmungswechsel auf dem größten Automarkt der Welt.

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Ein wesentlicher Grund für die Verwerfungen ist die veränderte Steuerpolitik für sogenannte New Energy Vehicles (NEVs), also reine Elektroautos und Plug-in-Hybride. Für 2024 und 2025 galt noch eine vollständige Befreiung von der Kaufsteuer bis zu einem Höchstbetrag von 30.000 Yuan pro Fahrzeug. Seit dem 1. Januar 2026 wird die Kaufsteuer nur noch zur Hälfte erlassen; die Entlastung ist nun auf maximal 15.000 Yuan je Fahrzeug begrenzt. Damit verteuerten sich viele Modelle zu Jahresbeginn spürbar – und ein Teil der Nachfrage war bereits Ende 2025 vorgezogen worden.