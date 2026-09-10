Der Friedrichshafener Technologiekonzern ZF will sein Nutzfahrzeuggeschäft zu einer tragenden Säule des Konzerns ausbauen. Schon heute erwirtschaftet die Sparte Commercial Vehicle Solutions (CVS) knapp acht Milliarden Euro Umsatz. Auf seiner aktuellen Unternehmensseite beziffert ZF den Jahresumsatz der Division auf 7,8 Milliarden Euro. Rund 27.000 Menschen arbeiten dort, verteilt auf 60 Produktionsstandorte. Das Portfolio reicht von Antriebs- und Fahrwerktechnik über Bremsen und Lenkungen bis hin zu Fahrerassistenzsystemen und digitalen Lösungen.

Konzernchef Mathias Miedreich machte bei einer Online-Pressekonferenz deutlich, welchen Stellenwert das Geschäft mittlerweile besitzt. Rund ein Fünftel des ZF-Umsatzes entfalle auf die Nutzfahrzeugsparte. Bis zum Ende des Jahrzehnts soll der Umsatz nach seinen Angaben auf etwa neun Milliarden Euro steigen.

Die Bedeutung des Unternehmens im internationalen Lastwagenmarkt beschreibt Miedreich mit einer Beobachtung von einer Reise nach Indien. Er habe dort festgestellt, dass praktisch kein Truck ohne eine Komponente von ZF gebaut werde. Ob Antrieb, Bremssystem, Fahrwerk oder Lenkung: Der Zulieferer ist in zahlreichen Fahrzeugplattformen vertreten.