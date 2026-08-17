Die Diskussion über einen härteren handelspolitischen Kurs gegenüber China gewinnt in der europäischen Autoindustrie an Schärfe. Noch ist allerdings kein formeller Kurswechsel des deutschen Verbands der Automobilindustrie (VDA) beschlossen. Der Verband bestätigte Mitte August 2026 gegenüber dem „Handelsblatt“, dass er angesichts der aktuellen Entwicklung prüft, ob seine bisherigen Positionen angepasst werden müssen. Zugleich hält der VDA am Grundsatz eines freien und fairen Handels fest und fordert China auf, Wettbewerbsverzerrungen zu beseitigen.

Das ist bemerkenswert, weil sich gerade die deutsche Autoindustrie lange gegen zusätzliche Handelsbarrieren ausgesprochen hatte. Hersteller und Zulieferer sind stark internationalisiert und in China nicht nur als Exporteure, sondern auch mit eigenen Werken, Entwicklungszentren und Lieferketten vertreten. Der VDA bezeichnet China weiterhin als wichtigen Absatz-, Beschaffungs- und zunehmend auch Innovationsmarkt für die deutsche Automobilindustrie.