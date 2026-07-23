Die jüngsten Absatzzahlen zeigen, wie dringend Volkswagen in China handeln muss. Bereits 2025 gingen die Auslieferungen des Konzerns dort um acht Prozent zurück. Im ersten Halbjahr 2026 verschärfte sich der Einbruch: Volkswagen meldete für China ein Minus von 25,9 Prozent. Der Konzern verwies dabei auch auf einen stark rückläufigen Gesamtmarkt. Dennoch ist die Entwicklung alarmierend, weil Volkswagen in anderen Regionen deutlich stabiler abschnitt. Während die Auslieferungen in Europa und Südamerika zunahmen, wurde China erneut zum größten Belastungsfaktor.

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Hinter den Zahlen steckt mehr als eine vorübergehende Absatzschwäche. Der chinesische Automarkt hat sich innerhalb weniger Jahre grundlegend verändert. Gefragt sind nicht mehr nur Verarbeitung, Markenimage und klassische Antriebstechnik, sondern leistungsfähige Batterien, kurze Ladezeiten, digitale Dienste, Sprachsteuerung, regelmäßige Software-Updates und hoch entwickelte Assistenzsysteme. Chinesische Hersteller entwickeln solche Funktionen häufig in kürzeren Zyklen als ihre europäischen Wettbewerber. Volkswagen muss seine Fahrzeuge deshalb stärker regionalisieren – technisch, digital und bei der Geschwindigkeit der Entwicklung.

Vor diesem Hintergrund vereinbarte der Konzern im Juli 2023 eine strategische Zusammenarbeit mit Xpeng. Volkswagen investierte rund 700 Millionen US-Dollar und sicherte sich knapp 4,99 Prozent der Anteile. Zunächst sollten zwei intelligente, vollständig vernetzte Elektrofahrzeuge für den chinesischen Markt entstehen. Später wurde die Kooperation auf eine gemeinsame elektrische und elektronische Architektur ausgeweitet.