Am vergangenen Donnerstagabend hat der Aufsichtsrat von Volkswagen überraschend früh – und vor allem erstaunlich geräuschlos – dem Sanierungsplan von Konzernchef Oliver Blume zugestimmt. Einstimmig. Also auch mit den Stimmen der Arbeitnehmervertreter, die Blumes Pläne zuvor noch scharf bekämpft hatten.

Der Sanierungsplan enthält allerlei Grausamkeiten: Weitere 50.000 Arbeitsplätze sollen wegfallen, rund 750 Beteiligungen ganz oder teilweise verkauft werden – selbst die Traditionsmarke Seat steht langfristig zur Disposition. Was der Sanierungsplan jedoch NICHT enthält, ist eine Entscheidung über die Zukunft der Werken Emden, Zwickau, Hannover und Neckar sulm, deren Auslaufen der Vorstand eigentlich schon beschlossen hatte.

Doch deren Zukunft ist damit nicht gesichert, sondern nur vorläufig vom Sitzungs-Tisch. Denn Sie bekommen eine beinahe unmöglich-zu-erfüllende letzte Chance. Gemeinsam sollen sie in den kommenden 12 Monaten ihre Kostenpositionen um 1,5 Milliarden Euro pro Jahr verbessern. Erst wenn ihnen das gelingt, will Volkswagen bis zum Juni 2027 überhaupt PRÜFEN, ob sie nach dem Auslaufen ihrer heutigen Modelle neue Fahrzeuge bekommen.

Auf dem Papier ist das ein Kompromiss. In der Realität ist es ein ULtimatum, das mit hoher Wahrscheinlichkeit drauf hinausläuft, die Werke einfach leerlaufen zu lassen. Denn für die Nachfolger der heutigen Modelle sind im europäischen Produktionsnetz längst andere Werke verplant.