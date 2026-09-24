Wie riskant der Aufbau einer europäischen Zellindustrie ist, zeigt Northvolt. Der schwedische Hersteller galt lange als Europas große Batteriehoffnung. Doch das Unternehmen kämpfte mit Produktionsproblemen, verfehlten Zielen, Finanzierungsdruck und dem Verlust wichtiger Aufträge. BMW hatte bereits 2024 einen milliardenschweren Auftrag für Batteriezellen zurückgezogen. Im März 2025 meldete Northvolt in Schweden Insolvenz an – einer der schwersten Rückschläge für Europas Versuch, eine eigene Batterieindustrie aufzubauen.

Inzwischen ist die Geschichte allerdings nicht zu Ende. Im Februar 2026 übernahm das US-Unternehmen Lyten unter anderem das frühere Northvolt-Werk in Skellefteå sowie das Forschungszentrum in Västerås. In Skellefteå verfügt Lyten damit über rund 16 GWh installierte Produktionskapazität. Die Batteriefertigung wurde wieder angefahren und soll schrittweise hochgefahren werden. Lyten hatte ursprünglich angekündigt, noch im zweiten Halbjahr 2026 kommerzielle Zellen auszuliefern; zuletzt befand sich der Produktionshochlauf jedoch weiterhin in Arbeit.

Gerade dieser Neustart unterstreicht die eigentliche Lehre aus Northvolt: Eine Batteriefabrik zu bauen und Produktionskapazität zu installieren ist nicht dasselbe, wie Batteriezellen über Jahre hinweg in großen Stückzahlen mit stabiler Qualität, hoher Ausbeute und wettbewerbsfähigen Kosten zu fertigen. Entscheidend ist nicht die nominelle Kapazität einer Fabrik, sondern ob sich industrielle Prozesse zuverlässig skalieren lassen. Genau darin besitzen CATL, BYD und andere etablierte asiatische Hersteller einen erheblichen Erfahrungsvorsprung.

Europas Chance könnte deshalb weniger darin liegen, um jeden Preis die billigste Zelle der Welt zu produzieren. Sie könnte darin liegen, eigene Zellkompetenz aufzubauen und gleichzeitig jene Bereiche zu beherrschen, in denen sich Batterietechnik in ein wettbewerbsfähiges Fahrzeug übersetzt: Batteriearchitektur, Leistungselektronik, Thermomanagement, Software und Systemintegration. Das war schon im Verbrennerzeitalter die Stärke der deutschen Hersteller: nicht jedes Bauteil selbst zu fertigen, sondern komplexe Systeme zu beherrschen und daraus ein stimmiges Produkt zu machen.

BMWs Wette lautet daher: Der neue Motor ist nicht die einzelne Batteriezelle. Der neue Motor ist das Zusammenspiel aus Zelle, Elektronik, Software, Kühlung, Struktur und Fahrdynamik. Ob diese Wette aufgeht, entscheidet sich nicht im Labor, sondern auf der Straße — und daran, ob die Neue Klasse im Alltag tatsächlich effizienter, schneller ladend und fahraktiver wirkt als ihre Konkurrenz.