VW, BMW, Mercedes : Deutschlands Autokonzerne bauen ihre Zukunft in China

25.04.2025
Lesezeit: ca. 8 Minuten
Deutschlands Autobauer schlagen ein neues Kapitel auf – nicht in Wolfsburg, München oder Stuttgart, sondern in Shanghai, Hefei und Peking. Dort entstehen nicht nur neue Werke, sondern die Fahrzeuge von morgen – vollelektrisch, digital und vernetzt. Mit der Verlagerung von Entwicklung, Produktion und Know-how passt sich die Industrie an den chinesischen Markt an – und riskiert zugleich einen schleichenden Bedeutungsverlust der heimischen Standorte.

Inhalt

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Die Autoindustrie steht vor einem tiefgreifenden Wandel.

- © Paul Langrock / laif / picturedesk.com

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Erstveröffentlichung
25.04.2025
Letzte Aktualisierung
20.05.2026
Dominique Otto