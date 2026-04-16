Nach Angaben des Unternehmens wurden in Steyr im Jahr 2025 etwas mehr als 8.500 E-Motoren für den BMW iX3 gefertigt. Für 2026 ist nun eine deutliche Ausweitung geplant: Durch die höhere Auslastung der bestehenden Linie und den Start der zweiten Linie soll die Produktion heuer auf eine sechsstellige Stückzahl steigen.



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Werkleiter Harald Gottsche verweist dabei auf die starke Nachfrage nach den neuen vollelektrischen Modellen. Der BMW iX3 sei bereits das meistbestellte Elektro-Modell der Marke in Österreich, auch der neu vorgestellte BMW i3 stoße auf positive Resonanz. Das Werk Steyr beliefere in diesem Zusammenhang die Fahrzeugwerke Debrecen und München mit jenen E-Motoren, die in diesen Modellen eingesetzt werden.

Mit der neuen Linie wächst nicht nur die Stückzahl, sondern auch die Variantenvielfalt. Künftig wird dort neben dem Elektromotor der sechsten Generation auch eine Sport-Version für BMW M produziert. Laut BMW verbessert das die Flexibilität des Standorts und stärkt dessen Rolle beim Übergang zur Elektromobilität.

Gleichzeitig betont das Unternehmen, dass der Ausbau der E-Motorenfertigung keine Auswirkungen auf die bestehenden Kapazitäten für Diesel- und Benzinmotoren hat. Das Produktionssystem in Steyr umfasst nun vier Montagelinien für Verbrennungsmotoren sowie zwei Linien für E-Motoren. Damit werden am Standort künftig Motoren für alle wesentlichen Antriebskonzepte parallel gefertigt.



Unsicherheit der globalen Marktentwicklung

BMW sieht darin vor allem einen Vorteil mit Blick auf die Unsicherheit der globalen Marktentwicklung. Durch die breite Aufstellung könne das Werk flexibel auf unterschiedliche Nachfrageverläufe reagieren und Kunden in internationalen Märkten weiterhin bedienen.

Ein wesentlicher Faktor für diese Flexibilität ist laut Unternehmen die Qualifikation der Belegschaft. Das Werk baut dabei auf die bestehende industrielle Erfahrung vieler Beschäftigter auf und ergänzt diese um gezielte Schulungen für die neuen Anforderungen der E-Motorenproduktion. Vermittelt werden Inhalte unter anderem digital per Video sowie im werkseigenen Aus- und Weiterbildungszentrum, wo Themen wie neue Technologien, Hochvolt und Digitalisierung behandelt werden.

Der Standort Steyr ist innerhalb der BMW Group von zentraler Bedeutung. Dort arbeiten mehr als 4.700 Beschäftigte im größten Motorenwerk des Konzerns, in dem jährlich über 1,2 Millionen Benzin-, Diesel- und Elektromotoren produziert werden. Zudem ist in Steyr ein Entwicklungszentrum angesiedelt, das an neuen Antrieben und am Wärmemanagement vollelektrischer Fahrzeuge arbeitet.

Bereits im Juni 2022 hatte BMW den Einstieg in die Fertigung von E-Antrieben in Steyr angekündigt, die Serienproduktion begann im Sommer 2025. Darüber hinaus soll ab 2028 auch die Serienproduktion von Wasserstoff-Brennstoffzellensystemen in Steyr anlaufen.