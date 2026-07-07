Europas Autoindustrie steht vor einer Standortfrage, die weit über einzelne Unternehmen hinausreicht. Was über Jahrzehnte als industrielle Stärke galt – ein dichtes Netz leistungsfähiger Werke, gut ausgebildete Belegschaften, eingespielte Zulieferketten und hohe Fertigungstiefe –, wird in einer schwächeren Marktlage zunehmend zur Belastung. Nach einer Analyse der Unternehmensberatung Boston Consulting Group ist die Produktionslandschaft der europäischen Autobauer strukturell zu groß geworden. Gemessen an einer wirtschaftlich sinnvollen Auslastung von rund 80 Prozent bestehe in Europa eine Überkapazität von etwa 5,4 Millionen Fahrzeugen. Das entspricht rechnerisch der Leistung von mehr als 35 Montagewerken. Die Analyse geht von rund 90 relevanten Fahrzeugwerken in Europa aus. Damit steht rechnerisch die Kapazität von fast jedem dritten Werk infrage.

Das Problem ist nicht nur eine kurzfristige Nachfragedelle. Die durchschnittliche Auslastung europäischer Fahrzeugwerke liegt laut BCG bei etwa 60 Prozent und damit deutlich unter dem Niveau, das in der Branche als wirtschaftlich tragfähig gilt. Eine solche Lücke hat direkte Folgen für die Kostenstruktur. Personal, Energie, Instandhaltung, Abschreibungen und Verwaltung fallen weiter an, auch wenn weniger Autos vom Band laufen. Je geringer die Stückzahl, desto höher die Kosten pro Fahrzeug. In einer Industrie, die ohnehin Milliarden in Elektromobilität, Software, Batterietechnik und neue Plattformen investieren muss, wird diese Fixkostenlast zu einem strategischen Problem.