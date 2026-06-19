BYD will in Europa nicht mehr nur Autos verkaufen, sondern auch produzieren. Das erste europäische Pkw-Werk des chinesischen Konzerns entsteht im südungarischen Szeged – nur wenige Autostunden von Österreich entfernt. Der ursprünglich angepeilte Produktionsstart bis Ende 2025 hat sich nach jüngsten Angaben allerdings erneut verschoben: Laut Reuters soll die Montage nun im vierten Quartal 2026 beginnen. BYD-Managerin Stella Li bezeichnete Ungarn dabei als „Nummer eins“-Priorität; das geplante Werk in der Türkei wurde vorerst zurückgestellt.

Der Zeitplan ist auch deshalb relevant, weil BYD unter Druck steht, seine Lieferketten in Europa zu lokalisieren. Seit Ende Oktober 2024 erhebt die EU definitive Ausgleichszölle auf batterieelektrische Fahrzeuge aus China; für BYD liegt der zusätzliche Satz bei 17,0 Prozent, auf die regulären Importabgaben kommt er noch hinzu. Lokale Produktion kann diese Belastung künftig abfedern – und macht europäische Zulieferer für BYD interessanter.