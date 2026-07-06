Noch vor wenigen Monaten galt die neue Fiat 500 Hybrid als Hoffnungsträger für Mirafiori und Stellantis. Das traditionsreiche Werk im Süden Turins, jahrzehntelang Symbol der italienischen Autoindustrie, sollte mit dem Modell wieder stärker ausgelastet werden. Doch inzwischen ist die Stimmung unter den Beschäftigten angespannt. Statt zusätzlicher Schichten, Samstagsarbeit und steigender Produktionszahlen gibt es Produktionsstopps, verlängerte Ferienzeiten und neue Zweifel an der industriellen Zukunft des Standorts.

Der Widerspruch ist auffällig: Auf dem italienischen Automarkt läuft es für Stellantis derzeit besser als im Vorjahr. Im Juni 2026 stiegen die Neuzulassungen in Italien insgesamt um 10,6 Prozent auf 146.423 Fahrzeuge. Stellantis legte im selben Monat sogar um 22,4 Prozent zu und kam auf einen Marktanteil von 27,1 Prozent. Im ersten Halbjahr wuchs der italienische Markt um 9,6 Prozent auf 936.783 Neuzulassungen. Doch diese positiven Zahlen kommen bei vielen Beschäftigten in Mirafiori offenbar nicht als Sicherheit an.