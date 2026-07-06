Stellantis Fiat 500 Werk Turin : Stellantis: Im historischen Fiat-Werk wird der Neustart zur Machtprobe
Noch vor wenigen Monaten galt die neue Fiat 500 Hybrid als Hoffnungsträger für Mirafiori und Stellantis. Das traditionsreiche Werk im Süden Turins, jahrzehntelang Symbol der italienischen Autoindustrie, sollte mit dem Modell wieder stärker ausgelastet werden. Doch inzwischen ist die Stimmung unter den Beschäftigten angespannt. Statt zusätzlicher Schichten, Samstagsarbeit und steigender Produktionszahlen gibt es Produktionsstopps, verlängerte Ferienzeiten und neue Zweifel an der industriellen Zukunft des Standorts.
Der Widerspruch ist auffällig: Auf dem italienischen Automarkt läuft es für Stellantis derzeit besser als im Vorjahr. Im Juni 2026 stiegen die Neuzulassungen in Italien insgesamt um 10,6 Prozent auf 146.423 Fahrzeuge. Stellantis legte im selben Monat sogar um 22,4 Prozent zu und kam auf einen Marktanteil von 27,1 Prozent. Im ersten Halbjahr wuchs der italienische Markt um 9,6 Prozent auf 936.783 Neuzulassungen. Doch diese positiven Zahlen kommen bei vielen Beschäftigten in Mirafiori offenbar nicht als Sicherheit an.
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Fiat 500 Hybrid: Warum in Mirafiori die Angst vor Kurzarbeit zurückkehrt
Nach Berichten lokaler Medien äußerten sich mehrere Arbeiter am Werkstor besorgt über die Entwicklung. Viele von ihnen fürchten, dass die Kurzarbeit, die den Standort in den vergangenen Jahren immer wieder geprägt hat, zurückkehren könnte. Ein Beschäftigter sprach von einem „Albtraum“, der wieder näher rücke.
Auslöser der neuen Unruhe ist vor allem die Entwicklung der Produktion des Fiat 500 Hybrid. Das Modell sollte Mirafiori nach einer schwierigen Phase stabilisieren. Stellantis hatte im Juli 2025 angekündigt, die Produktion des neuen 500 Hybrid im November 2025 in Mirafiori anlaufen zu lassen. Ursprünglich waren 5.000 Einheiten bis Ende 2025 vorgesehen; bei voller Kapazität sollte das Werk perspektivisch etwa 100.000 Fahrzeuge pro Jahr zusätzlich produzieren. Im November 2025 teilte Stellantis dann mit, die Produktion habe Mitte des Monats begonnen, Bestellungen seien ab dem 21. November möglich, erste Auslieferungen sollten im Januar 2026 erfolgen.
Produktionsstopp in Turin: Stellantis verweist auf Lieferprobleme
Gerade deshalb wirkt die aktuelle Lage für viele Mitarbeiter beunruhigend. In einem Werk, das ein neues Modell hochfährt, wären normalerweise Sonderschichten und Wochenendarbeit zu erwarten. In Mirafiori geschieht derzeit das Gegenteil. Stellantis hat den Sommerstopp des Werks um eine weitere Woche verlängert. Nach Angaben von Reuters soll die Produktion zusätzlich vom 27. bis 31. Juli ruhen, vor der bereits geplanten dreiwöchigen Augustpause. Das Unternehmen begründete die Entscheidung gegenüber Gewerkschaften vor allem mit Lieferengpässen bei Zulieferern; Gewerkschaftsvertreter sehen daneben aber auch Hinweise auf eine schwächere Nachfrage nach dem Fiat 500.
Auch italienische Fachmedien berichten über diese doppelte Lesart. Quattroruote schrieb, Stellantis verweise auf Probleme bei der Versorgung mit Motoren, Stoßfängern und Sensoren. Die Gewerkschaften befürchteten hingegen, dass der zusätzliche Stillstand nicht allein mit Komponentenknappheit zu erklären sei, sondern auch mit einer Nachfrage, die hinter den Erwartungen zurückbleibe. Das Werk soll demnach nicht nur in der letzten Juliwoche, sondern auch in den ersten drei Augustwochen stillstehen.
Stellantis Mirafiori: Die Warnsignale kamen schon vor dem Sommerstopp
Bereits zuvor hatte es Warnsignale gegeben. Anfang Juni wurde die Tagesproduktion des Fiat 500 Hybrid in Mirafiori laut RaiNews von 440 auf 400 Fahrzeuge reduziert. Stellantis begründete auch diesen Schritt mit Lieferproblemen bei Komponenten und erklärte, man habe vermeiden wollen, Fahrzeuge unvollständig vom Band laufen zu lassen. Zugleich betonte das Unternehmen, Mirafiori befinde sich nicht in einer Krise.
Bei den Beschäftigten verfängt diese Darstellung offenbar nur bedingt. Die Sorge speist sich aus der Erfahrung der vergangenen Jahre. Mirafiori war immer wieder von Produktionsunterbrechungen und Kurzarbeit betroffen. Der elektrische Fiat 500, ebenfalls in Turin gebaut, konnte die Erwartungen nicht dauerhaft erfüllen. Schon 2024 musste Stellantis die Produktion des elektrischen Modells wegen schwacher europäischer Nachfrage zeitweise aussetzen. Zugleich kündigte der Konzern Investitionen von 100 Millionen Euro an, unter anderem für bessere Batterien und die Vorbereitung des Hybridmodells.
Mirafiori braucht mehr als den Fiat 500 Hybrid
Besonders unsicher ist die Lage für junge Beschäftigte und Zeitarbeiter. In den vergangenen Monaten wurden neue Arbeitskräfte eingestellt, auch im Zusammenhang mit dem Hochlauf des 500 Hybrid. Mehrere Verträge laufen jedoch nach den vorliegenden Berichten bereits Ende Juli aus. Ob sie verlängert werden, ist offen. Für viele junge Mitarbeiter ist damit nicht nur die Frage verbunden, ob Mirafiori ausreichend ausgelastet wird, sondern auch, ob sich daraus eine langfristige Perspektive ergibt.
Die zentrale Forderung vieler Beschäftigter und Gewerkschafter lautet deshalb: Mirafiori brauche mehr als ein Modell. Der Fiat 500 Hybrid allein reiche nicht aus, um den Standort dauerhaft abzusichern. Diese Einschätzung steht auch im Zusammenhang mit den nationalen Produktionszahlen von Stellantis in Italien. Zwar stieg die Fahrzeugproduktion des Konzerns in Italien im ersten Halbjahr 2026 nach Gewerkschaftsangaben um 13,7 Prozent auf 252.223 Fahrzeuge. Dennoch erwartet die Gewerkschaft FIM-Cisl für das Gesamtjahr nur rund 500.000 Einheiten. Das wäre deutlich weniger als die 750.000 Fahrzeuge im Jahr 2023 und weit entfernt vom Ziel der italienischen Regierung, wieder eine Million Fahrzeuge pro Jahr im Land zu produzieren.
Fiat-Werk Mirafiori: Warum es für Turin um mehr als Produktion geht
Für Turin hat diese Debatte eine besondere Bedeutung. Mirafiori ist nicht irgendein Werk, sondern ein Ort mit hoher symbolischer Kraft. Über Jahrzehnte war die Fabrik eng mit Fiat, der Stadtentwicklung und der industriellen Identität Norditaliens verbunden. Wenn dort junge Beschäftigte wieder um ihre Verträge bangen und ältere Arbeiter die Zukunft des Standorts infrage stellen, geht es deshalb um mehr als um Produktionspläne eines einzelnen Modells.
Stellantis steht nun unter Druck, den Beschäftigten und Gewerkschaften Klarheit zu geben: über die tatsächlichen Bestellungen des Fiat 500 Hybrid, über die Dauer der Lieferprobleme, über die Zukunft der befristeten Arbeitsverträge und über mögliche weitere Modelle für Mirafiori. Denn während die Verkaufszahlen des Konzerns in Italien derzeit steigen, wächst am Werkstor in Turin das Misstrauen. Für viele Arbeiter entscheidet sich in den kommenden Monaten, ob der Fiat 500 Hybrid tatsächlich der Beginn eines Neustarts ist – oder nur eine kurze Atempause vor der nächsten Runde Kurzarbeit.