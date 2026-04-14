Vor allem die schwache Entwicklung in China und teilweise auch in den USA belastete alle Hersteller. In Europa hingegen legten die Verkäufe zu. BMW kam dabei besser durch die ersten Monate des Jahres als die Konkurrenz aus Stuttgart, Wolfsburg und Ingolstadt: Weltweit lieferten die Münchner einschließlich Mini und Rolls-Royce 565.748 Fahrzeuge aus, das waren 3,5 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.

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Zuvor hatten bereits VW und die Konzerntochter Audi ihre Absatzzahlen für das erste Quartal vorgelegt, in der vergangenen Woche folgten Mercedes und Porsche. Volkswagen verzeichnete konzernweit einen Rückgang von 4 Prozent auf 2,05 Millionen Fahrzeuge über alle Marken hinweg. Mercedes-Benz setzte im ersten Quartal 499.700 Pkw und Vans ab, was einem Minus von 6 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht.



BMW, Mercedes und VW verlieren Milliarden – Europas Markt wird zum letzten Halt

Wegen leicht unterschiedlicher Berechnungsweisen sind die Zahlen nicht direkt vergleichbar, zeigen aber klar die Richtung der Entwicklung.