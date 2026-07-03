BYD-Fabrik Europa : BYD: Chinas E-Auto-Riese stößt in Europa an seine Grenzen

03.07.2026
Lesezeit: ca. 5 Minuten
BYD wollte Europa mit einer eigenen Fabrik erobern. Doch in Ungarn verzögert sich der Start, das Türkei-Projekt liegt auf Eis – und nun sucht Chinas Auto-Gigant plötzlich nach bestehenden Werken. Was wie eine Standortfrage aussieht, erzählt eine größere Geschichte: Europas Regeln, Zölle und Industriekultur zwingen BYD, sein Erfolgsmodell neu zu denken.

Inhalt

Silberner BYD Seal auf einer blauen EU-Fahne mit gelben Sternen, aus erhöhter Perspektive dargestellt.

Chinesische E-Mobilität trifft auf Europa: BYD zählt zu jenen Herstellern, die den europäischen Automarkt stärker unter Druck setzen.

- © BYD (KI-generiert)

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Erstveröffentlichung
03.07.2026
Letzte Aktualisierung
03.07.2026
Michael Vaccaro