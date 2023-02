Seit der Finanzkrise gab es in Sachen Wirtschaft nur eine Richtung: nach oben. Zehn Jahre ohne Rezession, ausgeglichene Staatshaushalte, dynamisches Stellenwachstum am Arbeitsmarkt und praktisch keine Inflation – es schien, als wäre man auf einem Pfad nachhaltigen Aufschwungs und schier endlosen Wachstums angekommen. Anfang 2020 spricht man in der Rückschau vom „goldenen Jahrzehnt“.



Heute, drei Jahre später, haben sich die Vorzeichen geändert. Eine globale Pandemie, der Krieg in Europa, weltweite Klimakatastrophen und die Fiskal-/Geldpolitik der letzten Jahre führen dazu, dass wir mit unterbrochenen Lieferketten, Energiepreisschocks, der höchsten Inflation seit vielen Jahrzehnten und einer prognostizierten Weltwirtschaftskrise konfrontiert sind. Für Unternehmen bedeutet das eine deutlich abkühlende Nachfragesituation, rasant steigende Kosten für Material, Personal und Kapital, anhaltende Herausforderungen, die eigene Wertschöpfung zu organisieren, eine größer werdende Kluft zwischen Stakeholderinteressen und Sachzwängen sowie eine zunehmende Ungewissheit: die Ungewissheit darüber, wie es weitergeht und was als nächstes kommt. „Polycrisis“ ist das neue Wort der Stunde.



Doch wie können diese Krisen bewältigt werden? Ist überhaupt ein Ende der Krisen absehbar oder müssen wir uns auf ein Umfeld einstellen, das auf längere Sicht in keinen beruhigten Zustand zurückkehren wird? Für den praktischen Umgang mit dieser Situation sehen wir drei Aufgabenfelder.



Taktik: das pragmatische Bewältigen unmittelbarer Herausforderungen



Aus dem von Inflation und rezessiven Entwicklungen geprägten aktuellen Wirtschaftsumfeld entstehen unmittelbare, meist die Liquidität und das kurzfristige Geschäftsergebnis betreffende Sachzwänge. Das Ziel ist es, das Unternehmen durch die unmittelbare Krise zu führen und die finanzielle Handlungsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Hier empfehlen wir eine strukturierte Auseinandersetzung mit den folgenden Hebeln:

Preise & Margen: Transparenz über entstehende Kosten schaffen und verlustbringende Produkte bzw. Dienstleistungen identifizieren, um in weiterer Folge die Preispolitik zu optimieren und Kosten an Kunden weiterzugeben

Ausgaben: Transparenz über anfallende Ausgaben schaffen, um Einsparungen in der Beschaffungsstrategie sowie ggf. eine Reduktion der Komplexität durchzuführen

Lohnkosten: Lohnkosten unter Beachtung der Mitarbeiterbindung optimieren. Dabei können Umstrukturierungen, Anpassungen der Incentivierungen oder Outsourcing-Strategien zum Ziel führen

Subventionen: Sämtliche, zugängliche Subventionen sowie andere regulatorische und staatliche Unterstützungen erkennen und in Anspruch nehmen

Working Capital & Liquidität: Working Capital- und Liquiditätsmanagement verbessern, um die Handlungsfähigkeit zu erhöhen