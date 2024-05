An diesen Beratungsauftragsauftrag erinnert sich Anna Nowshad, Partnerin bei Deloitte Österreich und Leitern der Bereiche Future of Work, Workforce Transformation und Change Management, noch sehr gut. In einem produzierenden Konzern sollte eine Reihe von Routinetätigkeiten, die im Rahmen der Qualitätskontrolle, aber auch der Forschung und Entwicklung anfielen, digitalisiert werden. „Bis zu einem gewissen Grad hatte das Unternehmen ein physisches Labor durch ein digitales ersetzt. Die Herausforderungen, mit der die Verantwortlichen dabei konfrontiert waren, bestand darin, einerseits zu entscheiden, wie die betroffenen Mitarbeiter:innen nach der angestrebten Transformation eingesetzt werden sollen, andererseits aber auch, welche neuen Kräfte man in Zukunft brauchen würde.“

Dass man die alten Jobs nicht eins zu eins in die neue digitale Welt transponieren kann, war von Anfang an klar. Den Weg zu neuen adäquaten Jobbeschreibungen zu finden, erwies sich allerdings als eine Herausforderung: Sie mussten ja auf eine Situation zutreffen, die noch nicht da war und die noch niemand kannte. „Es hat geholfen einen Schritt zurückzutreten, und anstatt in konkreten Stellen oder Positionen zu denken, zu überlegen, was die Mitarbeiter:innen in der zukünftigen, digitalisierten Umgebung können sollten, welche Aufgaben, sie zu bewältigen haben werden“, erzählt die Deloitte Partnerin Anna Nowshad.