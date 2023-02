Dass in den nächsten Jahren auf S/4HANA umgestellt werden soll, ist sicher. Nicht sicher ist jedoch, wie eine Implementierung und der daraus resultierende Betrieb – On-Premises oder Cloud – am besten umgesetzt werden. Atos bietet als langjähriger Partner der österreichischen Industrie eine speziell entwickelte Gesamtlösung, bestehend aus Implementierung und optimiertem Betriebskonzept. Dieses basiert auf Atos‘ umfassendem Know-how in den Bereichen Private Cloud, Public Cloud, SAP RISE und Rechenzentrums-Betrieb.



Ob die Implementierung in Form von Greenfield-, Brownfield- oder Colourfield erfolgt, entscheidet sich aufgrund der Gegebenheiten und Bedürfnisse des jeweiligen Kunden. Um die Entscheidung zu erleichtern, wird den Kunden eine „Atos Preconfigured Solution“ (APS) zur Verfügung gestellt. APS und die dazugehörigen Services beschleunigen die genannten Szenarien erfahrungsgemäß um über 30 Prozent und führen zu einem optimalen S/4HANA-Transformationsergebnis.



Die Atos Preconfigured Solution ist eine branchenbezogene, voll implementierte S/4HANA-Lösung inklusive SAP- und Atos-Best-Practices sowie der modernen Oberfläche von SAP-Fiori. Die APS wird dabei sowohl als Sandbox-System zu Test- und Schulungszwecken als auch als Startsystem für eine komplette S/4HANA-Neueinführung genutzt und verkürzt die Umstellungszeit auf S/4HANA um bis zu 35 Prozent.



Aufgrund der Sensibilität der Daten eines Industriebetriebes (Entwicklungs-, Qualitäts-, Produktions- und personenbezogene Daten etc.) beraten die Atos-ExpertInnen, ob die Datenhaltung On-Premises – also beim Kunden oder in einem Rechenzentrum des Vertrauens – oder aber in einer Cloud-Umgebung erfolgen soll.



Atos berät als Industrie-Spezialist von der Bedarfsanalyse und Konzeption über die Implementierung bis hin zum Betrieb auf Basis geprüfter Industrie-Konzepte. Dies bedeutet, dass ein starker Fokus auf Datensicherheit und Security gelegt wird. Zugleich werden Vorteile der neuen Business-Intelligence-, Planungs-, Prognose- und Analysefunktionen genutzt. In Verbindung mit Künstlicher Intelligenz und Machine Learning kann eine wesentliche Steigerung der Effizienz erreicht werden. Darauf aufsetzend bietet Atos spezielle Lösungen im Bereich Produktion und Logistik an. Paperless Production, Smart Labels, Retrofitting, Smart Productions und Hyper Automation sind dabei nur einige der Themenblöcke.



Ein weiterer Fokus der Atos-Konzepte liegt auf der Optimierung sowohl der S/4HANA-Implementierungs- als auch der Betriebskosten sowie der Wartung der Lösung. Ein „Atos-Sorglos-Paket“ für die Industrie rundet das Gesamtangebot ab, indem nicht nur ein intensiver Go-Live-Support angeboten wird, sondern auch eine laufende Betreuung durch die Atos-SAP-Application-Management-Teams erfolgt. Die daraus resultierende Zufriedenheit der Key-UserInnen und UserInnen ist ein zentrales Anliegen und ein wesentlicher Faktor eines erfolgreichen S/4HANA-Projektes. Diese Erfahrungen und Leistungen sind von Österreich aus auch international verfügbar.



Die Beantwortung der Frage „Führen alle Wege in die Cloud?“ ist pauschal nicht zu beantworten. Dies hängt sehr stark von den Bedürfnissen des jeweiligen Kunden und der Implementierung von S/4HANA ab.